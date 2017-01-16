Полицейские ЮКО в ходе спецоперации выявили около тысячи мигрантов-нарушителей

В Южно-Казахстанской области сотрудники Управления миграционной полиции ДВД ЮКО подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», направленного на обеспечение контроля за соблюдением миграционного законодательства и выявление лиц, незаконно пребывающих на территорию области и занимающиеся трудовой деятельностью, а также выявление и пресечение фактов правонарушений и преступлений в сфере миграционного законодательства Республики Казахстан.

Так, в рамках 4-дневного ОПМ «Мигрант» полицейские выявили 973 нарушителей миграционного законодательства, в том числе 365 иностранцев. Из них 41 иностранец решением суда выдворен за пределы страны. В приемник-распределитель ДВД ЮКО водворены 26 человек, не имевших при себе документов, удостоверяющих личность.

За нарушения законодательства в области миграции физическими и юридическими лицами, принимающих граждан и за незаконное привлечение иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечены свыше 40 граждан Казахстана.

Также в ходе ОПМ «Мигрант» сотрудники миграционной полиции установили и привлекли к уголовной ответственности 1 иностранца за невыполнения решение суда о выдворении за пределы Республики Казахстан.

Пресс-служба ДВД ЮКО.