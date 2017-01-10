Полиция ЮКО начала расследование по делу об убийстве в Шымкенте

Полиция начала расследование после стрельбы в центре Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

9 января 2017 года около 5:20 в Центр оперативного управления ДВД ЮКО поступило сообщение о том, что на одном из перекрестков происходит драка между мужчинами, в результате которой один из них получил огнестрельное ранение (видео попытки врачей реанимировать пострадавшего).

«По прибытии на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Аль-Фарабийского ОП обнаружили на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Казыбек би тело мужчины с огнестрельным ранением в области спины. Им оказался житель Шымкента, 1986 года рождения, который от полученного ранения скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе ДВД ЮКО.

Как установили полицейские, возле одного из кафе между группой мужчин произошел словесный конфликт, переросший в драку. В результате чего неизвестный произвел в потерпевшего выстрел из неустановленного оружия, после чего скрылся с места происшествия.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП УВД города Шымкента. Проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

В настоящее время стражами порядка выясняются все обстоятельства происшедшего. Проводятся необходимые меры к установлению и задержанию подозреваемых лиц.