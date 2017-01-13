Предварительные результаты «Шторма» в Шымкенте удивили даже полицейских

В Шымкенте 10 января стартовала операция «Шторм», призванная навести порядок на дорогах. На центральных улицах города усилено патрулирование. Жесткий контроль продлится до 15 января и уже есть результаты — только за один день на штрафстоянки отправлены 80 автомобилей!

Сегодня улицы Шымкента патрулируют два спецавтомобиля, оборудованные новыми радарами «Крис П». Весь аппаратно-программный комплекс «Автоураган» предназначен для выявления в транспортном потоке дорожных правонарушений. Работает он с минимальным участием полицейских. В компьютерную базу радарного комплекса внесены номера автомашин налоговых должников и нарушителей, не оплативших штрафы. Радар сканирует номерные знаки и, если в поле зрения попадает должник, предупреждает полицейских. Комплекс замеряет и скорость автомашин, что существенно расширяет полномочия полицейских остановить машину.

Максат Сулейменов, инспектор дорожно-патрульной полиции МПС ДВД ЮКО: «Здесь, на бульваре Кунаева, с использованием комплекса «Автоураган» только за час выявили двух злостных нарушителей, чьи автомашины водворили на штрафстоянку, и выписали извещения шестнадцати водителям. Помимо этого, мы проводим профилактическую работу. Тех водителей, чей срок уплаты штрафа не истек, предупреждаем, призывая во время рассчитаться с долгом».

Новые комплексы «Автоураган» установлены в городе в рамках операции «Шторм». Только за один час полицейские выявили нарушений правил дорожного движения на пять миллионов тенге. Теперь все нарушители получат по почте конверты со штрафами. Самое минимальное административное наказание, например, за превышение скорости составляет 10 тысяч тенге. О новой технике полицейских с уважением уже отзываются и сами водители.

«Этот комплекс, конечно, нужный. На дорогах водители-нарушители до сих пор создают опасные ситуации, а так их могут привлечь к отвественности и обезопасить других автовладельцев. В целом, считаю, отличная аппаратура», — признает один из водителей.

Операция «Шторм» продлится до 15-го января. Но и после окончания срока мероприятия комплексы «Автоураган» останутся на дорогах.

Автор: Данияр Худайбергенов