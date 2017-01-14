Прибыльная афера: «Меняю пол ребенка на первом триместре…»

Как часто вы слышали от женщин стенания по поводу того, что вынашивают ребенка не того пола, который нужен мужу и всей его родне. Серьезно, зачастую по поводу пола малыша заморачиваются мужчины. Им обязательно нужен мальчик. Не имеет значение, первый это ребенок или третий. Редкий мужчина скажет – не важно какой пол у нашего ребенка, главное, чтобы был здоровым. А уж мужчины, которые могут заявить «мне нужен только один ребенок – дочь», и вовсе уникумы.

ОБЪЯВЛЕНЬИЦЕ!

В общем, требуя от жены ребенка нужного пола, мужчины нередко забывают, что малыш появляется на свет при непосредственном участии обоих родителей, более того, научно доказано – пол будущего ребенка зависит от мужчины (то есть его сперматозоиды, несущие Х(девочка)- или У(мальчик)-хромосому), и его желание тут вовсе ни при чем. Если бы женщины размножались партеногенезом (бесполым путем), у них бы рождались только девочки.

Но мужчин, которые это знают наверняка, думаю, так же мало, как и тех, кто мечтает о первенце-дочери. Наверное поэтому женщины так переживают на УЗИ по поводу пола будущего ребенка. Помню, когда я пришла на обследование со вторым ребенком, врач осторожно спросила: «А у вас дети еще есть?», и услышав положительный ответ и что первенец мальчик, облегченно выдохнула: «Ну слава богу! А то у вас тут девочка!».

Впрочем, оставим в покое мое прошлое и вернемся к реалиям дня сегодняшнего. Презабавное объявление, расклеенное по городу, немало удивило шымкентцев. Его текст гласил: «Меняю пол ребенка в утробе матери в первом триместре. Гарантия 100%».

Нам стало интересно, кто же это раздает такие гарантии. И первое, что мы сделали – позвонили по указанному номеру. Отмечу сразу – дозвониться оказалось непросто – телефон все время был занят. Видимо эта услуга очень популярна среди шымкентцев.

«Здравствуйте, я хотела узнать, что нужно для того, чтобы прийти к вам на прием? Документы может, какие?» – спрашиваю я, когда мне наконец удается дозвониться. «Во-первых, вам надо быть на первом триместре беременности (первые три месяца беременности – авт.), – отвечают мне на том конце провода и добавляют – можете УЗИ принести». «Но врачи говорят, что на столь раннем сроке даже УЗИ не покажет пол будущего ребенка», – отвечаю я. «Что вы, пол уже на втором месяце виден», – уверяют меня. «А если УЗИ ничего не показало, а мне обязательно нужен именно мальчик?», – спрашиваю я. «Приходите, я посмотрю, пощупаю живот, если нужно, займемся».

Договорившись созвониться и назначить дату приема, я попрощалась со своей собеседницей.

Судя по разговору и УЗИ не обязательно. Теперь можно просто прийти и заказать нужный тебе пол будущего ребенка. Если все в норме, тебя и без УЗИ обрадуют, мол, носишь ребенка нужного тебе пола, а если нет, помогут все исправить. Вот это да!

ТАК ГДЕ ПРАВДА, ДОКТОР?

Врач УЗД (или УЗИ) Наталья Перова восприняла мой вопрос как шутку: «Неужели кто-то и правда верит в подобное?». По ее мнению это не более, чем обман, мошенничество, если хотите. Ведь далеко не всегда даже на УЗИ можно точно определить пол будущего ребенка. «Точность определения пола ребенка зависит прежде всего от срока беременности и, к сожалению, от опыта специалиста. До восьмой недели развития гениталии эмбриона не дифференцированы. Процесс их формирования заканчивается к 10-12 неделям беременности. И не терзайте доктора стандартным вопросом «Кто у меня будет?» при первом УЗИ (в 12-13 недель). По мнению большинства специалистов, идентификация пола ребенка возможна только с 15 недели беременности».

Тем не менее существует современный способ определения пола ребенка на очень ранних сроках, но только в тех случаях, когда рождение ребенка мужского или женского пола в семье невозможно по медицинским показаниям. «Определение пола осуществляется в ранние сроки (7-10 недель) при помощи биопсии хориона. При этом из матки тонкой иглой забирается микроскопическое количество ее содержимого для определения хромосомного набора плода. В таком случае пол эмбриона устанавливается практически с гарантией 100%. Однако осуществлять эту процедуру только для установления пола будущего малыша небезопасно: может произойти выкидыш!», – рассказала Наталья Федоровна.

ПОКУДА ЕСТЬ НА СВЕТЕ ПРОСТАКИ?

А что по поводу смены пола ребенка еще в утробе матери думают представители традиционных религий?

«Помните, в 90-х продавались картонные пирамидки. В них надо было засунуть голову и спать, чтобы продлить жизнь на 10 лет. И ведь спали люди, были такие. А вот проверить как? Думаю, и в этом случае то же самое – люди просто зарабатывают деньги на тех, кто готов им эти деньги отдать, – так прокомментировал объявление отец Александр, протоиерей свято-Никольского кафедрального собора. – Девять месяцев – срок большой, да и как потом проверить? Да и предъявить нечего – тебя ведь не заставляли, ты сама пошла, деньги отдала… А вообще сразу могу сказать – это просто невозможно».

Заместитель имама ЮКО, наиб-имам Мухаммеджан Естемиров сразу сказал – все, о чем говорится в таком объявлении – ложь и лучше держаться от подобного подальше: «Поймите, на все есть божий промысел, все в руках Аллаха и только Он один знает – сын у вас появится или дочь. Да, сейчас существуют современные методы определения пола будущего ребенка, но и они не всегда оказываются верны. Всевышний ничего не делает случайно – кому-то дает сына, кому-то дочь, а кто-то остается бездетным. И не в силах людей как-то повлиять и что-то в этом изменить. Я бы рекомендовал ни в коем случае не верить подобным объявлениям, потому что есть все шансы остаться не только без денег, но и навредить своему здоровью».

БАБУШКИН МЕТОД

Людям всегда хотелось заглянуть вперед, в будущее. Не исключение и вопрос пола будущего ребенка. По этому поводу появились разные приметы, приведем лишь некоторые из них.

Настроение. Если вы дружелюбны, спокойны и уверены в себе, – внутри вас добродушная малышка. Вы нервничаете, сердитесь и раздражаетесь на близких? Значит вас «заводит» воинственный мальчуган.

Предпочтения в еде. Изменения вкуса – обычное явление при беременности из-за гормональной перестройки. Если вас тянет на сладкое – ждите девочку. Хочется соленого и пряного – на подходе мальчик.

Внешний вид кожи. Когда цвет лица становится тусклым, появляются пигментные пятна или прыщики, это означает, что на мамину красоту «претендует» девочка. Мальчишки меньше «портят» внешний вид мам.

Сны. Вам снится, что у вас родился мальчик? Не верьте этим предсказаниям: опытные женщины говорят, что когда снится сын, – родится девочка, и наоборот.

ПРОСЧИТАТЬ И НЕ ПРОСЧИТАТЬСЯ

Некоторые потенциальные родители предпочитают не рисковать и на всякий случай рассчитать пол будущего ребенка заранее. Для этого существуют различные методы. Но пальма первенства за китайскими и японскими таблицами, определению по резус-фактору, группе крови и обновлению крови будущих мам и пап и наконец, по разнице между днем зачатия и последней овуляцией беременной женщины. Расписывать все эти способы думаю нет смысла – календари и таблицы можно найти в мировой паутине.

Еще один метод подстраховаться – придерживаться правильной диеты, которая способствует зачатию ребенка нужного вам пола. Наиболее правильный вариант для зачатия мальчика – мясо, рыба, хлеб, у яиц только белок, свежие и сухие овощи, свежие фрукты и разные соленья. Для тех, кто планирует зачать девочку – мясо, рыба, молочные продукты, выпечка без соли и дрожжей, овощи, сухие и свежие фрукты и сладкое. Придерживаться этой диеты будущим родителям советуют в течение двух месяцев до зачатия.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Какие бы способы и методы вы ни пробовали, каких бы диет ни придерживались – точного результата гарантировать не может никто, даже высокопрофессиональный врач УЗИ, обследующий вас на последних неделях беременности. И тому тоже есть примеры, вспомните, наверняка среди ваших близких есть те, кто рассказывал, как ждали девочку и все УЗИ показывали, а родился мальчик. Как бы то ни было, главное, чтобы ребенок был здоров и не важно, какого он пола.

Саида ТУРСУМЕТОВА