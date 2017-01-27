В Шымкенте оглашен приговор преступной группе по делу о подставных госслужащих

Сегодня в Аль-Фарабийском районном суде оглашен приговор преступной группе из 19 человек, которые в течение нескольких лет сдавали экзамены для поступления на госслужбу за других людей. Восемь из участников приговорены к реальным срокам. Остальные 11 получили наказание не связанное с лишением свободы.

Судебный зал Аль-Фарабийского суда едва вмещает всех участников процесса. На скамье подсудимых рекордное количество — 19 человек. Пятеро из них, в том числе две женщины, находятся под стражей. Остальные — под подпиской или залогом, старательно прячут лица от камер. Суд по громкому делу о подставных сдатчиках экзаменов для желающих устроиться на госслужбу длился почти полгода.

В отношении 11 человек дела были прекращены в связи с легкостью проступка и истечением срока давности. Их вина состояла в незаконном приобретении официальных документов. Для шестерых, наиболее активных сообщников, участие в организованной преступной группе закончилось приговором — 5 годами общего режима с конфискацией. Два главных фигуранта, мужчина и женщина, признанные организаторами и руководителями преступной группы, получили по 7 лет с конфискацией.

В октябре 2015 года, сотрудниками агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в Алматы и Талдыкоргане, при попытке незаконной сдачи тестирования вместо кандидатов на госслужбу, были задержаны подставные лица. Организаторы находили как желающих поступить на госслужбу без лишних проблем, так и тех, кто мог с успехом пройти любой экзамен. В основном сдатчиками были безработные, хотя и очень высокопрофессиональные специалисты.

Еркин Оспанов, судья Аль-Фарабийского суда Шымкента: «Находили они тех людей, которые грамотные, давали им задание — ты поедешь в Астану, сдавать за того-то. За свои услуги сдатчики получали по 2-3 тыс тенге.

Услуги по сдаче экзаменов предоставлялись по всей стране — в Астане, Алматы, Таразе, Актобе.

Следствием доказано, что за два года, что действовала группа, с 2013 по 2014, на госслужбу благодаря подставным сдатчиком экзаменов, благополучно устроилось 148 претендентов».

Все липовые госслужащие были сразу же уволены. У большинства осужденных, а среди них есть и супружеская пара, остались малолетние дети — их судьбу теперь будут решать органы опеки. Приговор пока не вступил в законную силу.