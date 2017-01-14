Птицефабрики ЮКО обеспечивают яйцами местное население на 75%

На сегодняшний день в регионе действуют 35 крупных и мини-птицефабрик, где насчитывается 2 млн. 638 тысяч голов птиц. В прошлом году этими птицефермами произведено 300 млн. штук яиц и 12,1 тыс. тонн мяса птицы. Продукция пользуется большим спросом на рынке, сегодня уровень обеспечения населения мясом птицы составляет 73,7 %, а яйцами — 75 %.

В целях снижения импорта мяса птицы и яиц, и полного обеспечения населения области отечественной продукцией, в районах и городах области до 2020 года планируется открыть 78 мини-птицефабрик.

Кроме того, в 2016 году на развитие птицеводства в области, со стороны государства были выделены субсидии в размере 2 млрд. 29 млн. 246 тыс. тенге. Из этих средств, 1 млрд. 471 млн. 440 тыс. тенге выделено на увеличение производства мясо индейки, а 132 млн. 499 тыс. тенге на увеличение производства мяса бройлеров.

Вместе с тем, в целях дальнейшего развития работ в данном направлении, в 2017 году крестьянам будут выделены субсидии на сумму около 2 млрд. 30 млн. тенге.

Говоря о птицефермах, можно отметить несколько крупных таких предприятий. Это ТОО «Ордабасы кус», где выращивают 648 276 голов индеек. А также ТОО «Инфрастрой ЛТД», здесь насчитывается 250 тыс. голов бройлеров, и ТОО «Шымкент кус» — 646 900 голов птицы.

Таким образом эти 35 птицеферм продолжают успешно работать, обеспечивая население качественной продукцией.

Пресс-служба акима ЮКО.