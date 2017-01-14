«Пушистому ангелу» требуется помощь неравнодушных шымкентцев

Громким мяуканьем встречает нас шымкенский приют для кошек «Пушистый ангел». Он был построен силами нескольких волонтеров около полугода назад. Сегодня в нем обитают больше 40 представителей мурлыкающей братии. Живут животные в небольших вольерах, по несколько кошек в каждом. У многих кошек своя, зачастую нелегкая история. Большинство из них были подобраны в ужасном состоянии. Волонтеры их лечат, выхаживают и выкармливают.

«Сначала мы были одним благотворительным фондом «Вторая жизнь». Сейчас мы отделились. Своими силами и с помощью неравнодушных жителей города построили это небольшое помещение. Здесь есть вольеры, они утеплены, кошки всегда сыты, а в вольерах мы убираемся каждый день», — рассказывает волонтер Татьяна.

Все кошки в приюте очень ласковые, они постоянно требуют, чтобы их почесали за ушком, погладили или поиграли с ними. Так как кошки животные свободолюбивые, жить в вольерах им очень сложно. Поэтому чем быстрее их заберут в новый домой, тем будет для них лучше.

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За обитателями приюта ухаживает небольшой штат волонтеров. У них есть свои семьи и работа, но все свободное время эти люди посвящают спасению пушистых созданий. Увы, не все истории спасения животных заканчиваются счастливо. Некоторых из них волонтеры оказываются просто не в силах выходить.

«Конечно, всех спасти невозможно. Животных очень много. Преимущественно мы берем котят и больных кошек. Всех без исключения лечим и выхаживаем. Но увы, не все истории спасения бывают со счастливым концом. Поначалу, когда мы теряли питомцев, было море слез, руки опускались просто. Но я успокаиваю себя тем, что они умерли в тепле, окруженные заботой и любовью», — делится издержками волонтерской жизни Татьяна.

Для того, чтобы содержать кошек волонтерам нужна помощь неравнодушных жителей города. Ведь животных нужно ежедневно кормить и ухаживать за ними. Шымкентцы могут помочь фонду как материально, перечислив на Киви-кошелек некоторые суммы денег, так и кормом, а также опилками и ненужными тряпками. Это служит волонтерам своеобразным наполнителем туалета для животных, потому как покупать дорогой наполнитель очень накладно по деньгам. Также у фонда «Пушистый ангел» есть странички в социальных сетях. Они частенько устраивают благотворительные аукционы, на которых можно приобрести вещи в хорошем состоянии.

Номер Киви-кошелька для помощи мурлыкам: 87023070503.

Инстаграм: pushistiy.angel или ПРИЮТ ПУШИСТЫЙ АНГЕЛ.

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