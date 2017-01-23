Аким Шымкента: после проспекта Тауке-хана займемся улицей Байтурсынова

На заключительной отчетной встрече акима Аль-Фарабийского района с населением, на которой по обыкновению присутствует аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, был озвучен план по расширению улицы Байтурсынова.

Как стало известно, дорожные работы начнутся здесь сразу после завершения и приемки строительства на проспекте Тауке-хана.

В зале тут же прозвучал резонный вопрос от горожан: “Что будет с зелеными насаждениями вдоль улицы Байтурсынова. Неужели они пойдут под нож?”

Глава города поспешил успокоить шымкентцев, заявив, что большую часть деревьев пересадят в другое место.

“Для этого мы планируем приобрести спецтехнику, которая позволит аккуратно пересадить деревья, не повредив при этом корни”, – добавил Габидулла Абдрахимов.

Взамен этих деревьев будут высажены новые.

То, что улицу Байтурсынова необходимо расширять, сомнений уже ни у кого не возникает. Особенно у тех, чей маршрут часто проходит именно через нее. Водители и пассажиры вынуждены тратить свое время, простаивая в «пробках». В часы пик здесь выстраивается целая вереница из транспорта.

Общая длина участка, подлежащего реконструкции, составляет 3,2 километра от улицы Туркестанской до улицы Рыскулова. На сегодняшний день проезжий коридор составляет 8-9 метров, после реконструкции он расширится до 21 метра. Пропускная способность увеличится с 14000 единиц транспорта в сутки до 17000.