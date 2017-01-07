Рейс Стамбул-Шымкент задерживается на 5 дней из-за снегопада в Турции

По информации посольства РК в Турции, с аэропорта Ататюрк города Стамбул начали вылетать рейсы, ранее отменённые из-за снегопада.

Всего из Стамбула в РК не прилетело 214 человек. По данным директора департамента индустрии туризма МИР РК Марата Игали, им предоставляются все услуги предусмотренные при задержке рейса.

«Отменённые в пятницу рейсы Турецких авиалиний в Астану и Алматы планируется вылет 19:30 (время ориентировочное) одним бортом, время ориентировочное. Рейс авиакомпании Atlas Global Стамбул-Шымкент (120 пассажиров) который должен был вылететь вчера перенесен на 11.01.17», — написал он на своей странице в Facebook.

Turkish Airlines отменила 395 внутренних и зарубежных рейсов, запланированных на 6 и 7 января из Стамбула.

Причиной отмены стала плохая погода и обильный снегопад в западной части Турции. Отменены рейсы, которые выполняются через аэропорты им. Ататюрка (находящийся на европейской части Стамбула) и Сабиха Гекчен (расположенный в азиатской части города).

Турецкий телеканал 06.01.2017 в 21:00 сообщил с пометкой «Срочно!» о том, что аэропорт им. Ататюрка полностью закрыт для авиасообщений в связи с погодными условиями.