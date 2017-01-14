Ролик об обязательной регистрации по месту жительства сняли вайнеры

Ролик об обязательной регистрации по месту жительства, которую ввели в РК с начала нового 2017 года, сняли вайнеры из @alibreddd. Этот закон в соцсетях обсуждается уже не один день. Тема весьма актуальна, поэтому видео быстро набирает просмотры. В настоящее время ролик уже посмотрели почти 2 тысячи 837 человек.

Комментаторы пишут, что этот ролик о бредовом законе и его даже назвали гениальным.

В социальных сетях продолжают распространять мемы и шутки на эту тему. Для начала казахстанцам предлагают выучить или хотя бы попытаться выговорить слово из 40 букв «регистрацияланғандырылмағандықтарыңыздан».

Напомним, в начале года вступили в силу изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Согласно поправкам, собственники и лица, уполномоченные сдавать жилье в аренду, теперь обязаны регистрировать проживающих там людей. За неисполнение нормы предусмотрена административная ответственность для собственника, арендодателя или арендатора, а также для лиц, проживающих без регистрации.