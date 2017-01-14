Ролик об обязательной регистрации по месту жительства сняли вайнеры

От
Татьяна Корякина
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Ролик об обязательной регистрации по месту жительства, которую ввели в РК с начала нового 2017 года, сняли вайнеры из @alibreddd. Этот закон в соцсетях обсуждается уже не один день. Тема весьма актуальна, поэтому видео быстро набирает просмотры. В настоящее время ролик уже посмотрели почти 2 тысячи 837 человек.

Комментаторы пишут, что этот ролик о бредовом законе и его даже назвали гениальным.

В социальных сетях продолжают распространять мемы и шутки на эту тему. Для начала казахстанцам предлагают выучить или хотя бы попытаться выговорить слово из 40 букв «регистрацияланғандырылмағандықтарыңыздан».

Ролик об обязательной регистрации по месту жительства сняли вайнеры Ролик об обязательной регистрации по месту жительства сняли вайнеры

Ролик об обязательной регистрации по месту жительства сняли вайнеры Ролик об обязательной регистрации по месту жительства сняли вайнеры Ролик об обязательной регистрации по месту жительства сняли вайнеры Ролик об обязательной регистрации по месту жительства сняли вайнеры Ролик об обязательной регистрации по месту жительства сняли вайнеры Ролик об обязательной регистрации по месту жительства сняли вайнеры Ролик об обязательной регистрации по месту жительства сняли вайнеры Ролик об обязательной регистрации по месту жительства сняли вайнеры

Напомним, в начале года вступили в силу изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Согласно поправкам, собственники и лица, уполномоченные сдавать жилье в аренду, теперь обязаны регистрировать проживающих там людей. За неисполнение нормы предусмотрена административная ответственность для собственника, арендодателя или арендатора, а также для лиц, проживающих без регистрации.

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4 Комментариев Включено "Ролик об обязательной регистрации по месту жительства сняли вайнеры"

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Alexandr Golubev
Гость
Alexandr Golubev

Закон этот отменить нужно! лучше бы суточные и часовые кв запретили, люди бы большой спасибо сказали!

Голос ЗА
6
-1
Голос ПРОТИВ Ответить
6 часов 37 минут назад
Светлана Тягунова
Гость
Светлана Тягунова

Так и запретили и всё равно сдают!

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 25 минут назад
Alexandr Golubev
Гость
Alexandr Golubev

Светлана Тягунова Законодательно не запретили!

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 21 минут назад
Светлана Тягунова
Гость
Светлана Тягунова

Фигня, а не ролик!

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 25 минут назад
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