Рождественский выходной 7 января переносить не будут. Поскольку празднование Рождества, так же как и первый день Курбан-айта не являются государственными праздниками, переносить рождественский выходной с субботы на понедельник не будут.

По Закону «О праздниках в Республике Казахстан» при совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день. Законодательно Рождество считается просто выходным днем, не входящим в перечень национальных и государственных праздников.

Национальным праздником в Республике Казахстан является День независимости 16 декабря, он отмечается 16-17 декабря.

Государственными праздниками в Республике Казахстан являются праздники, отмечаемые в следующие дни:

Новый год — 1-2 января, Международный женский день — 8 Марта, Наурыз мейрамы — 21-23 марта, день единства народа Казахстана — 1 мая, день защитника Отечества — 7 мая, день Победы — 9 мая, день Астаны — 6 июля, день Конституции Республики Казахстан — 30 августа и день Первого Президента Республики Казахстан — 1 декабря.

