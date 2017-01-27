Школа и колледж в селе Икан ЮКО не могут поделить здание

Кипевшие страсти вокруг старого здания, принадлежащего колледжу южноказахстанского поселка Икан, остудили депутаты и руководство управления образования ЮКО. Колледжу в поселке построили новое здание, но вот старое, так нужное переполненной школе, коллектив колледжа никак не желал отдавать. А здание пустует второй год.
Чиновникам и народным избранникам пришлось решать вопрос прямо на месте. Теперь двухэтажное здание бывшего средне-специального учебного заведения №23 будет передано школьникам. Дополнительные помещения помогут избавиться от трехсменки в общеобразовательном процессе.
Рахым Танибергенов, депутат областного маслихата: «Школа рассчитана на 640 учеников, в реальности учится в два раза больше! Понятно, что школа вынуждена была разделиться на три смены. И так переполнена. Почему этот вопрос никак не решался на уровне управления образования, неизвестно!»
Педагоги коллежда с мнением депутатов не согласны. По словам заместителя директора колледжа №23, старое здание они используют по назначению.
Сапа Закиров, заместитель директора колледжа: «В старом здании обучаются 100 воспитанников. В новом здании колледжа учатся 224 студента. У нас ведь парами проходят уроки. И поэтому заканчиваются они в четыре часа. Мы не можем учиться в две смены…»
«А школа в три смены учиться может!» — возмущен директор школы Зуппархан Чалбанов.
Зуппархан Чалданов, директор школы: «В школе обучаются больше тысячи детей. Из-за нехватки учебных классов занимаются школьники в три смены. Если учесть требования 12-летки,то классов потребуется еще больше».
На строительство нового здания 23 колледжа с областного бюджета было потрачено 560 миллионов тенге. В рассчитанном всего на 200 мест учебном заведении уже сейчас обучаются 324 студента. В колледже 31 профкласс, 13 мастерских и 11 лабораторий. Однако и.о. руководителя управления образования уверен, что старое здание колледжа сейчас более необходимо школе. И поэтому решено готовить документы о его передаче.
источник: корреспондент ТК «Отырар TV» Шынар Оразова
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2 Комментариев Включено "Школа и колледж в селе Икан ЮКО не могут поделить здание"
ЕЛБАСЫМЫЗ жақында кәсіптік лицейлердің оқу базасын үлкейту тұралы айтқан,тапсырма берген еді!, бұл біреүлердің өз пайдасына істеп отырғаны деб ойлаймын себебі өздері айтып отыр 200 студентге лайықты коллежде 324 студент деб. обл. депутаттары мектептің мәселесін бір жағына шешіп отыр. Студенттер қай жаққа барады?
Почему нельзя уступить деткам по младше? Т.е. школьникам. Ведь изначально студенты получали знания в школе и неужели надо мешать другим получать необходимое знание. Народ, спрашивается какой дележ??? О чём спор? С дубу рухнули?