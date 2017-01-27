Школа и колледж в селе Икан ЮКО не могут поделить здание

Кипевшие страсти вокруг старого здания, принадлежащего колледжу южноказахстанского поселка Икан, остудили депутаты и руководство управления образования ЮКО. Колледжу в поселке построили новое здание, но вот старое, так нужное переполненной школе, коллектив колледжа никак не желал отдавать. А здание пустует второй год.

Чиновникам и народным избранникам пришлось решать вопрос прямо на месте. Теперь двухэтажное здание бывшего средне-специального учебного заведения №23 будет передано школьникам. Дополнительные помещения помогут избавиться от трехсменки в общеобразовательном процессе.

Рахым Танибергенов, депутат областного маслихата: «Школа рассчитана на 640 учеников, в реальности учится в два раза больше! Понятно, что школа вынуждена была разделиться на три смены. И так переполнена. Почему этот вопрос никак не решался на уровне управления образования, неизвестно!»

Педагоги коллежда с мнением депутатов не согласны. По словам заместителя директора колледжа №23, старое здание они используют по назначению.

Сапа Закиров, заместитель директора колледжа: «В старом здании обучаются 100 воспитанников. В новом здании колледжа учатся 224 студента. У нас ведь парами проходят уроки. И поэтому заканчиваются они в четыре часа. Мы не можем учиться в две смены…»

«А школа в три смены учиться может!» — возмущен директор школы Зуппархан Чалбанов.

Зуппархан Чалданов, директор школы: «В школе обучаются больше тысячи детей. Из-за нехватки учебных классов занимаются школьники в три смены. Если учесть требования 12-летки,то классов потребуется еще больше».

На строительство нового здания 23 колледжа с областного бюджета было потрачено 560 миллионов тенге. В рассчитанном всего на 200 мест учебном заведении уже сейчас обучаются 324 студента. В колледже 31 профкласс, 13 мастерских и 11 лабораторий. Однако и.о. руководителя управления образования уверен, что старое здание колледжа сейчас более необходимо школе. И поэтому решено готовить документы о его передаче.

источник: корреспондент ТК «Отырар TV» Шынар Оразова