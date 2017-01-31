Школьные автобусы развозят учеников в Шымкенте с нового года

19 школьных автобусов в Шымкенте, наконец, начали свою работу. Дети, которые в любую погоду несколько километров шагали пешком за знаниями, теперь ездят в школу и домой на комфортабельных спецавтобусах.

Ученики городской школы №88, живущие в отдаленных районах, в начале учебного года добирались до школы пешком. Это требовало огромного времени, да и дороги оставляли желать лучшего. Говорить о безопасности учеников не приходилось. После запуска новых автобусов радости ребятишек нет предела. С января нынешнего года школьные автобусы начали работать на линии согласно установленному графику.

Каждый из трех автобусов выполняет по восемь рейсов. Для соблюдения безопасности и порядка в школьных автобусах среди педагогов было организовано дежурство. Дежурный учитель следит за тем, чтобы каждый из учеников был передан в руки родителей в целости и сохранности.

Напомним, 19 новых автобусов российского производства были приобретены на средства, выделенные из бюджета городского отдела образования. Каждый директор школы в декабре прошлого года получил ключи от автобуса из рук главы области.

Руководству городского отдела образования остается лишь следить за использованием транспортного средства по назначению. Так как школ, нуждающихся в общественном транспорте для перевозки своих воспитанников, еще много.