Штрафы за нарушение ПДД в 2017 году выросли из-за изменения в сторону увеличения МРП — минимального расчетного показателя. С 1 января МРП равен 2269 тенге, соответственно «подросли» и суммы штрафов.

Портал pravila.kz составил таблицу нарушений правил дорожного движения с обновленными суммами штрафов за них.

Скорость

Превышение скорости на 10-20 км/ч. Ст. 592 ч.1 — 22690 тенге.

Превышение скорости на 20-40 км/ч. Ст. 592 ч.2 — 34035 тенге.

Превышение скорости свыше 40 км/ч. Ст. 592 ч.3 — 68070 тенге.

Проезд перекрестков, переходов, переездов

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. Ст. 599 ч.1. — 22690 тенге.

Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении. Ст. 594 ч.1 — 22690 тенге.

Не уступил дорогу пешеходу или иному участнику дорожного движения за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении. Ст. 600 ч.1 — 22690 тенге.

Не уступил дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. Ст. 594 ч.2 — 31815 тенге.

Не уступил дорогу ТС оперативных и специальных служб с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Ст. 598 ч.1 — 15883 тенге.

Не уступил дорогу ТС оперативных и специальных служб с нанесенными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Ст. 598 ч.2 — 22690 тенге.

Пересечение ж/д путей вне железнодорожного переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на ж/д переезде. Ст. 607 ч.1 — 22690 тенге.

Маневрирование

Не подал сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки. Ст. 595 ч.1 — 10605 тенге.

Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены. Ст. 595 ч.2 — 22690 тенге.

Не уступил вне перекрестка дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения. Ст. 595 ч.3 — 31815 тенге.

Расположение на дороге

Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД. Ст. 596 ч.1 — 31815 тенге.

Выезд на встречную полосу движения, если это запрещено. Ст. 596 ч.3 — лишение прав на 1 год.

Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу движения, пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны либо занятие места в ней. Ст. 596 ч.2 — 42420 тенге.

Остановка, стоянка

Нарушение правил остановки или стоянки ТС, кроме случаев, за которые установлена ответственность другими статьями Кодекса. Ст. 597 ч.1 — 10605 тенге.

Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке. Ст. 597 ч.2 — 22690 тенге.

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС. Ст. 597 ч.3 — 31815 тенге.

Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов Ст. 597 ч.4 — 113 450 тенге.

Невыполнение требований сотрудников органов внутренних дел

Невыполнение требования сотрудника ОВД об остановке транспортного средства. Ст. 613 ч.1 — лишение прав на 1 год.

Невыполнение требования ОВД о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения. Ст. 613 ч.4 — лишение прав на 2 года.

Аварийная ситуация и ДТП

Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения. Ст. 606 ч.1 — 22690 тенге.

Нарушение водителями ТС установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Ст. 610 ч.1 — 22690 тенге или лишение прав на 9 месяцев.

То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Ст. 610 ч.2 — 31815 тенге + лишение прав на 1 год.

Те же действия, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами. Ст. 610 ч.3 — 42420 тенге.

Опьянение

Управление ТС в состоянии опьянения либо передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Ст. 608 ч.1 — лишение прав на 3 года.

Те же действия, повлекшие создание аварийной обстановки. Ст. 608 ч.2 — лишение прав на 4 года.

Те же действия, повлекшие ДТП. Ст. 608 ч.3 — лишение прав на 5 лет.

Те же действия, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами. Ст. 608 ч.6 — административный арест на 20 суток.

Те же действия, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с ч.2 ст. 50 настоящего Кодекса не применяется (беременные, пенсионеры и т.д.) ст. 608 ч.8 — 453 800 тенге.

Общие обязанности

Управление ТС водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления ст. 612 ч.1 — 10605 тенге.

Управление ТС водителем, не имеющим при себе страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. ст. 612 ч.1 — 10 605 тенге.

Уклонение от заключения договора обязательного страхования. ст. 230 ч.2 — 42420 тенге.

Управление ТС лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта. ст. 612 ч.2 — 31815 тенге.

Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортным средством. ст. 612 ч.3 — 22690 тенге.

Правила эксплуатации

Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр. ст. 590 ч.9 — 10605 тенге.

Эксплуатация физическими лицами автомототранспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы. ст. 334 ч.1 — 4538 тенге.

Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми или установленными с нарушением требований стандарта государственными регистрационными номерными знаками. Ст. 590 ч.1 — 10605 тенге.

Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или незарегистрированным в установленном порядке. ст. 590 ч.2 — 22690 тенге.

Установка на ТС заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков. ст. 590 ч.3 — 31815 тенге.

Управление ТС с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками. ст. 590 ч.4 — 42420 тенге или лишение прав на 1 год.

Управление транспортными средствами, не отвечающими установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи — 10605 тенге.

Управление ТС, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства. ст. 590 ч.6 — 31815 тенге.

Управление ТС, переоборудованным без соответствующего разрешения. ст. 590 ч.7 — 31815 тенге.

Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета и световых приборов, режим работы которых не соответствует требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации. ст. 603 ч.1 — 31815 тенге.

Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации). ст. 603 ч.2 — 53025 тенге.

Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб. ст. 603 ч.3 — 53025 тенге.

Прочие нарушения

Несоблюдение правил остановок маршрутных ТС, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности при движении на ТС, оборудованных ими, мотошлемами при управлении мотоциклами и перевозке на них пассажиров, буксировки транспортных средств, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. ст. 593 ч.1 — 10605 тенге.

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги за исключением случаев, предусмотренных другими статьями Кодекса. ст. 601 ч.1 — 10605 тенге.

Нарушение водителями ТС правил проведения учебной езды, пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. ст. 602 ч.1 — 10605 тенге.

Пользование водителем при управлении ТС телефоном либо радиостанцией. ст. 591 ч.1 — 10605 тенге.

Нарушения пешеходами и прочими участниками движения

Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения. ст. 615 ч.1 — 10605 тенге.

Те же нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью потерпевшего, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб. ст. 615 ч.2 — 22690 тенге.

Действие, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. ст. 615 ч.3 — 31815 тенге.