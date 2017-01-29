Полюбоваться памятником Байдибек би в Шымкенте стоит уже только за то, что это самый высокий памятник на территории Казахстана. Кроме того, он претендует на звание одного из самых высоких в мире.
А учитывая то, что Байдибек би – один из выдающихся би и батыров казахского народа, прославившийся своей мудростью, справедливостью и человечностью, посещение этого места – must have в городе Шымкент.
Скульптура Байдибек би стоит на девятиметровом постаменте на самой высокой точке северной части города, высота самой фигуры 10 метров.
Байдибек Би напоминает статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро, также простирая руки над городом.
Реклама
Отправить ответ
1 Комментарий Включено "Шымкент — это как Рио-де-Жанейро, но только Шымкент"
Иисус простирает руки над всем миром. Что за сровнение?