Шымкент — это как Рио-де-Жанейро, но только Шымкент

Полюбоваться памятником Байдибек би в Шымкенте стоит уже только за то, что это самый высокий памятник на территории Казахстана. Кроме того, он претендует на звание одного из самых высоких в мире.

А учитывая то, что Байдибек би – один из выдающихся би и батыров казахского народа, прославившийся своей мудростью, справедливостью и человечностью, посещение этого места – must have в городе Шымкент.

Скульптура Байдибек би стоит на девятиметровом постаменте на самой высокой точке северной части города, высота самой фигуры 10 метров.

Байдибек Би напоминает статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро, также простирая руки над городом.