Шымкент — это как Рио-де-Жанейро, но только Шымкент

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Памятник Байдибек би & статуя Христа-Искупителя

Полюбоваться памятником Байдибек би в Шымкенте стоит уже только за то, что это самый высокий памятник на территории Казахстана. Кроме того, он претендует на звание одного из самых высоких в мире.

А учитывая то, что Байдибек би – один из выдающихся би и батыров казахского народа, прославившийся своей мудростью, справедливостью и человечностью, посещение этого места – must have в городе Шымкент.
Скульптура Байдибек би стоит на девятиметровом постаменте на самой высокой точке северной части города, высота самой фигуры 10 метров.
Байдибек Би напоминает статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро, также простирая руки над городом.

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1 Комментарий Включено "Шымкент — это как Рио-де-Жанейро, но только Шымкент"

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Запад
Гость
Запад

Иисус простирает руки над всем миром. Что за сровнение?

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1 час 32 минут назад
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