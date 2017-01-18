Шымкентцам начали возвращать деньги за тепло

От
Елена Бояршинова
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Шымкентцам начали возвращать деньги за тепло, неиспользованное во время отопительного сезона 2015-2016 годов. График возвратов уже составлен и в квитанциях появится дополнительная графа с суммой возврата.

Отдел сбыта ГКП «Куатжылуорталык-3» по итогам отопительного сезона 2015-2016 года и за этот сезон составил график возврата денег включительно с 18 ноября 2015 года по март 2017 года. «Потребителям тепловой энергии не стоит удивляться новой графе — в ней будет сумма возврата», — отметили в отделе сбыта.

Напомним, возвратить за недополученное тепло шымкентцам ГКП «Куатжылуорталык-3» планирует более 80 миллионов тенге. Тепла горожане недополучили из-за аномально теплой зимы.

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3 Комментариев Включено "Шымкентцам начали возвращать деньги за тепло"

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Шымкентский
Гость
Шымкентский

Вот теперь что тупят? Не возвращайте 80 лямов, на них лучше модернизируйте установки и ТЭЦ в целом. Или перекройте как предоплату на след отоп сезон 2017-2018.

Голос ЗА
2
0
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4 часов 1 минута назад
Alia Aldabergenova
Гость
Alia Aldabergenova

Да нууууу!!!!

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 58 минут назад
Нурзия Тлеукабылова
Гость
Нурзия Тлеукабылова

Похвально, что такое возможно!!!!

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 49 минут назад
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