Шымкентцам начали возвращать деньги за тепло, неиспользованное во время отопительного сезона 2015-2016 годов. График возвратов уже составлен и в квитанциях появится дополнительная графа с суммой возврата.

Отдел сбыта ГКП «Куатжылуорталык-3» по итогам отопительного сезона 2015-2016 года и за этот сезон составил график возврата денег включительно с 18 ноября 2015 года по март 2017 года. «Потребителям тепловой энергии не стоит удивляться новой графе — в ней будет сумма возврата», — отметили в отделе сбыта.

Напомним, возвратить за недополученное тепло шымкентцам ГКП «Куатжылуорталык-3» планирует более 80 миллионов тенге. Тепла горожане недополучили из-за аномально теплой зимы.