Шымкентцы подхватили эстафету Song flashmob, распространенную во всем мире

Шымкентцы подхватили эстафету «Песенный флешмоб/Song flashmob», распространенный во всем мире. В шымкентский парк вышли участники казачьего хора и просто любители старых песен на свежем воздухе.

Торонто, Киев, Кишинев, Измаил, Ереван, Троицк, Севастополь, Пермь, Улан-Удэ… Города, которые принимают эстафету песенного флешмоба, пополняют список ежедневно. Теперь к огромному списку добавился Шымкент.

Организовать такой мини-концерт на свежем воздухе не трудно — были бы желающие. Участники флешмобов поют везде — на улицах городов, на открытых сценах в парках, в залах ожидания железнодорожных вокзалов, в торговых центрах. Главное условие — при размещении ролика флешмоба указать определенный хэштег, чтобы другие участники могли его видеть.