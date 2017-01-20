Шымкентские артисты замерзают в театре

Служители Мельпомены в Шымкенте вынуждены репетировать в холодных залах театров. Некачественное отопление, почти холодные батареи вынуждают артистов репетировать в маленьких комнатках, а о встрече со зрителями пока лишь мечтается, передает корреспондент ТК «Отырар TV» Алимхан Дуйсенгалиев.

В зале нового главного театра ЮКО — казахского академического — абсолютная тишина. Проблема с отоплением для театра более чем серьезна. Три месяца назад артисты театра поставили спектакль «Беу, қыздар-ай», и теперь не решаются вновь выходить на сцену. Действие спектакля происходит в летнее время, а играть задорно и легко, стуча зубами от холода, вряд ли получится.

В ноябре 2016 года исполнилось два года, как областной казахский театр распахнул свои двери для зрителей. Правда спектакли на сцене в холодный период — большая редкость. Проблемы с отоплением начались уже тогда — тепла попросту нет.

С аналогичной проблемой столкнулись работники областной филармонии и все артисты «Онтустикцирка», которые совсем недавно отметили пятилетие цирка. Если артисты еще умудряются согреваться, активно двигаясь на арене, о комфорте публики говорить не приходится.

Руководство управления культуры ЮКО в курсе всех этих проблем, и уверяет что сейчас вплотную занялось решением этой задачи.

Нурболат Ахметжан, начальник управления культуры ЮКО: «Мы уже написали ряд писем в различные органы, среди них, конечно, тепловики тоже есть. Сейчас ищем компании-подрядчики, которые занимались строительством, будем подавать в суд. Чтобы они за свой счет исправили все свои недочеты».

Сейчас, когда вопрос по привлечению зрителя в театры стоит очень остро, проблемы с отоплением могут стать последним гвоздем, вбитым в «занавес» очагов культуры…