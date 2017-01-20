Шымкентские педагоги решили показать горожанам свои творческие работы

В Шымкенте проходит выставка творческих работ педагогов городской художественной школы. На суд зрителей выставлены изделия из глины и гипса, картины, предметы быта казахского народа и реставрированные религиозные рукописи.

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Всего представлено более двадцати работ, у каждого преподавателя свое направление. В списке выставленных экспонатов есть и Коран, которому, как говорят участники более сотни лет, а также женские украшения и предметы домашнего обихода. Выставка проходит в Центре традиций и обычаев ЮКО.