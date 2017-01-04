Шымкентский аграрный колледж стал лучшим в ЮКО

От
Шуддин Саидов
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В ЮКО выбрали лучший колледж региона. За звание лучшего боролись более десятка учебных заведений, но лучшим стал аграрный колледж Шымкента. Аким области Туймебаев на торжественном мероприятии вручил почетную грамоту «Лучший колледж».

Сегодня аграрный колледж является одним из крупных в стране, на базе учебного корпуса находится и своя база, уже успели построить и ферму для обучения студентов сельскохозяйственных факультетов. Колледж обучает студентов по дуальной системе образования.

«Эта награда для нас — некий стимул стремиться дальше, показать еще лучшие результаты. Приятно, и мы гордимся своими студентами!» — заявил директор колледжа Кенжехан Толебаев.

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Шымкентский аграрный колледж стал лучшим в ЮКО
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