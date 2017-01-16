Шымкентский боксер Биржан Жакыпов назначен на новую должность

Боксер Биржан Жакыпов назначен на новую должность. Об этом на своей странице в социальной сети «Фэйсбук» поделился спортивный журналист Тагабай Касымов.

Итак, Биржан Жакыпов назначен заместителем директора городской боксерской школы Шымкента. Этим известием спортсмен поделился сам, пишет журналист.

Напомним, Биржан Жакыпов — боксер из Южного Казахстана. В своей продолжительной боксерской карьере стал первым чемпионом мира по боксу из Южного Казахстана. Кроме того, двукратный серебряный призер чемпионатов Азии, бронзовый призер кубка мира, обладатель кубка президента Казахстана, короля Таиланда, «кубка химиков» (малый чемпионат мира). Участвовал в Олимпиадах. Стал чемпионом международного турнира в Кубе.

Мы поздравляем Биржана Жакыпова с назначением и желаем ему успехов!