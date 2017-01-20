Скидки до 75% на поезда «Тулпар-Тальго» могут получить пассажиры

АО «Пассажирские перевозки» объявляет о больших скидках на скоростные поезда «Тұлпар-Тальго». С 25 января 2017 года внедряются дополнительные скидки до 40% в соответствии с классами вагонов «Турист», «Бизнес» и «Гранд».

В частности, на поезд № 707/708 «Астана-Шымкент» в вагоне «Гранд» скидка составляет 30%, в вагоне «Бизнес» — 20%. Дополнительные скидки предусмотрены еще на девяти направлениях поездов.

При этом сохраняются действия ранее введенных системы динамичных скидок и дисконтных карт на проезд в поездах «Тұлпар-Тальго» которые применяются по следующим категориям: «Құрмет», «Жастар», «Саяхатшы», «Ардагер», «Ардагер+», «Ардақты ана», «Қамқор».

Таким образом, пассажир при наличии дисконтной карты (например, «Құрмет» или «Жастар») с учетом системы новых скидок может получить общую скидку до 75%, в частности, на проезд в вагонах «Гранд» и «Бизнес».

Для получения подробной информации

обращаться по тел.: 8(7172) 600-249, 600-179

Источник: пресс-служба АО «Пассажирские перевозки»