Шымкентский школьник Максим Фролов вернулся домой

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Максим Фролов пришел домой

13-летний мальчик, Максим Фролов, не вернувшийся из школы 27 января в Шымкенте, вернулся домой.

«Максим Фролов, который пропал 27 января, нашелся. Он жив, здоров. Выходил вчера на связь с матерью, обещал вернуться в понедельник, вот вернулся. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Оказывается, накануне своего исчезновения он поругался со своей матерью», — сообщила официальный представитель ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

Напомним, Максим Фролов пропал 27 января. Мальчик не вернулся домой после школы. Друзья, одноклассники и двоюродный брат мальчика Раиль Файзуллин видели его на остановке возле школы, а в социальных сетях развернулись масштабные поиски подростка.

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3 Комментариев Включено "Шымкентский школьник Максим Фролов вернулся домой"

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Шымкентский
Гость
Шымкентский

Кап, Акеннын аузы. Ол жынжы ма не? Или опять как всегда папа айфон не купил последний, а друзья смеются что он до сих пор с шестым «S» ходит. Модер, будь добр пропусти.

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28 минут 35 секунд назад
Oksana Krykpaeva
Гость
Oksana Krykpaeva

Слава богу!

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26 минут 55 секунд назад
Missx
Гость
Missx

Вот маленький «звездюк».Маму перепугался,всех на уши поставил,люди переживают,беспокоятся…Что с мамой творится вообще страшно представить.А он видите ли обиделся((((Стыдно, так над родными людьми издеваться

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 минут 42 секунд назад
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