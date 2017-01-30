Шымкентский школьник Максим Фролов вернулся домой

13-летний мальчик, Максим Фролов, не вернувшийся из школы 27 января в Шымкенте, вернулся домой.

«Максим Фролов, который пропал 27 января, нашелся. Он жив, здоров. Выходил вчера на связь с матерью, обещал вернуться в понедельник, вот вернулся. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Оказывается, накануне своего исчезновения он поругался со своей матерью», — сообщила официальный представитель ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

Напомним, Максим Фролов пропал 27 января. Мальчик не вернулся домой после школы. Друзья, одноклассники и двоюродный брат мальчика Раиль Файзуллин видели его на остановке возле школы, а в социальных сетях развернулись масштабные поиски подростка.