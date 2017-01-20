Снегопады и метели обещает Казгидромет

В выходные дни ожидаются снегопад, метель и сильный ветер. Прогноз погоды на 21-23 января передает РГП «Казгидромет».

В выходные дни и в начале следующей недели в северной половине республики ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости менее 500 метров, ветер 15-20, местами 25 м/с, и повышение температуры.

В южной половине Казахстана также ожидается снег, мокрый снег, туман с видимостью 200-500 метров, гололед, в воскресенье на юге республики ожидается сильный западный ветер местами 20-25м/с, с порывами до 28м/с.

В самом Шымкенте 21 и 22 января осадков не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до семи градусов выше ноля, небольшой ветер, переменная облачность, но преимущественно ясно.