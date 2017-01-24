Содержание тепловых предписаний в Шымкенте прокомментировали в «Куатжылуорталык-3». Руководитель отдела сбыта Абсаттар Душанов рассказал, почему горожане получили подобные предписания об оплате теплоснабжения и кто виноват в том, что в графе «тариф» стоят новые цифры.

Всему виной — программисты. Это они разработали предписания для «Куатжылуорталык-3», которые тепловики планировали разнести злостным неплательщикам в… феврале. Но из-за сложившейся ситуации были вынуждены разнести их раньше. А графу «тариф» не поправили.

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Напомним, потребители Шымкента начали массово получать предписания с требованием оплатить долги по теплоснабжению. Причем, квитанции-предписания на отдельных листах жители шымкентского микрорайона «Спортивный» получили даже раньше, чем ЕПД — единый платежный документ. Жильцы многоэтажек «Спортивного» в полном недоумении и, не считая себя должниками, обратились к журналистам за помощью. Мало того, в графе, где указан тариф за декабрь, стоят январские цифры.

«Если вы элементарно разделите сумму, указанную в графе «начислено» на квадратуру, то увидите, что начисление за декабрь сделано именно по декабрьскому тарифу — 109,7 тенге. Более того, в квитанциях мы даже указываем «перерасчет», это те суммы, которые мы должны вернуть нашим потребителям. Пользуясь случаем, я прошу наших потребителей не торопиться и не бежать с жалобами во все инстанции! Лучше обратитесь к нам — на квитанциях и предписаниях указаны наши телефоны и адреса. Мы всегда готовы ответить на любые вопросы!», — так прокомментировал ситуацию руководитель отдела сбыта ГКП «КуатЖылуорталык-3» Абсаттар Душанов.

На вопрос: «Почему добросовестные плательщики стали злостными?» журналист ТК «Отырар TV» Саида Турсуметова ответа так и не услышала.