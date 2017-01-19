Сотни южноказахстанцев решились окунуться в Крещенские купели

В ночь с 18 на 19 января в Шымкенте у истоков реки Кошкараты было так же многолюдно, как в жаркий летний день. Православные и не только, шымкентцы собрались отметить трехкратным окунанием в реку праздник Крещения Господня.

Именно в эту ночь вода непостижимым образом меняет свою структуру и становится святой, как говорят христианские священники. И хотя священнослужители не считают купание в речках истинно христианским обрядом, а очищение и смывание грехов — не более, чем суеверием, жители города не пропускают этого события. И, как говорится, лишь бы на здоровье пошло.

«Я хожу купаться уже 30-лет, главное, я очищаюсь духовно и для здоровья полезно. Всех православных поздравляю с этим праздником, пусть Всевышний наградит нас всех своей милостью, и хочу пожелать мира и благополучия и процветания нашей стране — уверена жительница Шымкента Людмила Конева.

Многие горожане пришли поддержать друзей и близких, которые все же решились окунуться в Кошкарату.

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«У меня друг русский, я сам турок, и я пришел поддержать морально своего друга. Но только моральной поддержкой это не закончилось, я тоже решил окунуться и рад, что это сделал! Столько сил, столько эмоций! Всех православных поздравляю с этим праздником, да наградит нас Всевышний всем благим!» — рассказал Амирхан Мурадов.

Бодрость и эмоции появляются от осознания совершенного, уверены священники. А не холодно в воде из-за большой разницы температур, уверены моржи, которые каждый день в любую погоду на истоках Кошкараты предостаточно. И дело не в священном дне, а в том, что Кошкарата держит постоянную температуру — около 12 градусов тепла. И если на улице минус пять, то в воде в любом на 17 градусов теплее.

Помимо купания горожане набирают воду в родниках истоков реки. Святой в Крещенскую ночь считается вода в любом источнике. Она не портится при длительном хранении. Святую воду не только пьют, ею окропляют жилье, вещи, домашних питомцев для здоровья и благополучия.

Для желающих войти в крещенскую купель были подготовлены два места — это родник и часть реки в селе Коксаек (бывшая Георгиевка) и истоки Кошкараты в Шымкенте. Специалисты центра медицины катастроф и сотрудники спасательного отряда ДЧС ЮКО дежурили в местах массового купания в усиленном режиме.

Так же контролировали купание спасатели и в Шардаре, на берегу водохранилища.