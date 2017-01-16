Строительство тюрьмы повышенной комфортности в Шымкенте откладывается на неопределенный срок

Реализация проекта строительства первой в Казахстане тюрьмы по системе государственно-частного партнерства, о котором было заявлено в 2016 году, отсрочена.

«В ближайшем будущем строительство исправительных учреждений через государственно-частное партнерство в Казахстане не планируется. 5 января 2017 года Министерство национальной экономики РК дало экономическое отрицательное заключение по проекту «Строительство и сдача в эксплуатацию исправительного учреждения на 1500 мест в Шымкенте», — говорится в ответе Министерства внутренних дел РК на официальный запрос МИА «Казинформ».

Напомним, тюрьма по евро-стандарту, должна была включать в себя медицинский блок, школу, культурно-спортивный блок с магазином, библиотеку, парикмахерскую и актовый зал. На возведение исправительного учреждения планировали потратить 18 миллиардов тенге.

Для убийц, маньяков и грабителей решили создать максимально комфортные условия содержания. В Правительстве посчитали, что смена обстановки в исправительных учреждениях, возможно снизит там количество тяжких преступлений – избиений, убийств и изнасилований.

Частные тюрьмы давно действуют в США и странах Евросоюза. А колонии в скандинавских государствах больше напоминают курорты с живописной природой и уютными домиками вместо камер. В таком месте, к примеру, отбывает наказание знаменитый норвежский убийца Андреас Брейвик. Однако, все это работает – в тюрьмы там возвращаются менее 20 процентов заключенных, а в США, напротив, более половины осужденных и вышедших на свободу вновь совершают преступления и оказываются за решеткой. В Соединенных Штатах есть и негативный опыт использования частных тюрем – известны случаи, когда судьи заключали с владельцами исправительных учреждений негласный договор. Они за деньги обеспечивали для колоний бесперебойный поток заключенных – зэков потом использовали на тяжелых сельскохозяйственных работах.