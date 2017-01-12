Светофор «по требованию» установлен на самом скоростном проспекте Шымкента

По проспекту Кунаева в Шымкенте заработал необычный пешеходный светофор, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев. Новый регулятор дорожного движения работает следующим образом — пешеход, желающий перейти дорогу, подходит к светофору, нажимает на кнопку и спустя несколько секунд ему загорается зеленый свет.

Для всех автомобилей в это время горит красный, движение на дороге прекращается, а человек свободно, без опаски может перейти дорогу. В остальное время светофор постоянно горит зеленым для движения авто.

Кроме того, на рекламных электронных банерах проспекта Кунаева, где ранее красовался лишь логотип Шымкента, теперь будет отображаться погода и курс валют.