Точное время ограничения движения на дорогах Шымкента 28 января (карта)

Внимание жителей и гостей Шымкента! 28 января в нашем городе пройдет этап эстафеты «Огонь Универсиады-2017». От площади Аль-Фараби до площади Наурыз — дороги города будут закрыты для движения.

Итак, с 10:00 до 12:00 будут закрыты:

участок проспекта Бауыржана Момышулы, прилегающий к площади Аль-Фараби, собственно, площадь Аль-Фараби и участок проспекта Тауке-хана от проспекта Момышулы до улицы Байтурсынова.

Далее перекроют улицу Байтурсынова от проспекта Тауке-хана до улицы Желтоксан и Желтоксан до проспекта Кунаева.

Далее с 14:00 до 16:00 будут закрыты:

проспект Кунаева от улице Желтоксан и до конца, далее улица Байдибек би до площади Наурыз.

Эстафета будет состоять из двух этапов. Первая колонна вместе с акимом области стартует в 10:00 на площади Аль-Фараби и пройдет по проспектам Бауыржана Момышулы, Тауке-хана, улицам Байтурсынова, Желтоксан и бульвару Кунаева, откуда в 14:00 стартует второй этап. Он финиширует на площади Наурыз в 17:00, где пройдет концертная программа.