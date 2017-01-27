Точное время ограничения движения на дорогах Шымкента 28 января (карта)

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Шествие факелоносцев в Шымкенте

Внимание жителей и гостей Шымкента! 28 января в нашем городе пройдет этап эстафеты «Огонь Универсиады-2017». От площади Аль-Фараби до площади Наурыз — дороги города будут закрыты для движения.

Итак, с 10:00 до 12:00 будут закрыты:

участок проспекта Бауыржана Момышулы, прилегающий к площади Аль-Фараби, собственно, площадь Аль-Фараби и участок проспекта Тауке-хана от проспекта Момышулы до улицы Байтурсынова.

Далее перекроют улицу Байтурсынова от проспекта Тауке-хана до улицы Желтоксан и Желтоксан до проспекта Кунаева.

Далее с 14:00 до 16:00 будут закрыты:

проспект Кунаева от улице Желтоксан и до конца, далее улица Байдибек би до площади Наурыз.

Эстафета будет состоять из двух этапов. Первая колонна вместе с акимом области стартует в 10:00 на площади Аль-Фараби и пройдет по проспектам Бауыржана Момышулы, Тауке-хана, улицам Байтурсынова, Желтоксан и бульвару Кунаева, откуда в 14:00 стартует второй этап. Он финиширует на площади Наурыз в 17:00, где пройдет концертная программа.

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4 Комментариев Включено "Точное время ограничения движения на дорогах Шымкента 28 января (карта)"

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Ochkarik
Гость
Ochkarik

Скажите, почему такой большой разрыв во времени между двумя этапами, с 12:00 до 14:00?

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11 часов 27 минут назад
123
Гость
123

Обед уних

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3 часов 27 минут назад
Дмитрий Сыромятников
Гость
Дмитрий Сыромятников

Вроде все открыто…

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2 часов 26 минут назад
Ochkarik
Гость
Ochkarik

Что то у них королевский обед получается, два часа.

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33 минут 5 секунд назад
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