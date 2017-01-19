Только 4 дня в Шымкенте будут принимать заявки на арендные квартиры. Заявки на жилье могут подать очередники нескольких категорий. В их числе пенсионеры, дети-сироты, неполные семьи.

С 23 по 26 января 2017 года производится прием заявок на квартиры, вводимые в эксплуатацию в ЖК «Адия», расположенном в микрорайоне «Туран», 192-й квартал, 979 участок (147 квартир), по направлению «АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына».

Заявки необходимо подавать с помощью электронного ключа (ЭЦП) каждым заявителем самостоятельно на портале «Е-gov».

Консультации по электронной подаче документов проводятся в пунктах «Е-gov» в Центрах обслуживания населения, а так же в отделе жилищных отношений Шымкента по адверу: ул. Рыскулова, 8а, каб. 2.

Право на участие по линии «Жилье АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» имеют граждане, состоящие в очереди на получение жилья в местном исполнительном органе, относящиеся к следующим категориям лиц, а именно:

— лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

— семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

— пенсионеры по возрасту;

— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

— оралманы;

— лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий;

— многодетные семьи;

— неполные семьи;

— государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций.

К вводу в эксплуатацию готовятся 147 квартир. Из них 71 однокомнатная, площадью 42,42 кв.м., 38 двухкомнатных площадью 67,12 кв.м. и 38 трехкомнатных квартир площадью 86,35 кв.м.

К слову, арендный платеж при сроке аренды с выкупом на 5 лет, составляет за однокомнатную квартиру — 118555 тенге в месяц, двухкомнатную квартиру — 187586 тенге в месяц, за трехкомнатную квартиру — 241327 тенге в месяц. При сроке аренды с выкупом 10 и более лет ежемесячная арендная плата снижается.

Напомним, в Казахстане доступное жилье в аренду реализуют три оператора государственной жилищной программы. АО «Жилстройсбербанк Казахстана» предлагает арендные квартиры молодым семьям. АО «ИО «КИК» в рамках госпрограммы развития регионов до 2020 года работает исключительно с теми, кто стоит в очереди на жилье от государства в акимате. Третий оператор — АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» строит жилье для казахстанцев, у которых есть стабильный доход, но нет собственного жилья.