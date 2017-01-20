Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа началась рано утром с совместного завтрака Трампов с четой Обама, а завершится под утро следующего дня. Следите за событиями вместе с нами и смотрите прямую видеотрансляцию с инаугурации 45-го президента США.
Реклама
Отправить ответ
4 Комментариев Включено "Трансляция инаугурации Дональда Трампа ОНЛАЙН"
Оно нам надо — эти Дональды — да Обамы)) За Шымкент—Плаза посмотрите во что КоШкарку привратили — со стоянки видно — делайте пожалуйста городские новости — международные делают спец каналы))
КРЫСЫ как тусовались на реке — так и тусуются,, 14 миллионов в трубу пустили))
Оо прямо самая главная новость на сегодняшний день именно для Шымкентцев!!! Нам это так надо!!!
Действительно, новость, так новость! С каких пор стали транслировать инаугурации американских президентов? Не припомню, чтобы раньше вступление в должности предыдущих первых глав США, шли в прямом эфире! Вам то ТК Отырар это для чего нужно? Ну вступил на пост и вступил, не холодно, ни жарко!