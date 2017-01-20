Трансляция инаугурации Дональда Трампа ОНЛАЙН

От
Otyrar.KZ
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Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа началась рано утром с совместного завтрака Трампов с четой Обама, а завершится под утро следующего дня. Следите за событиями вместе с нами и смотрите прямую видеотрансляцию с инаугурации 45-го президента США.

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4 Комментариев Включено "Трансляция инаугурации Дональда Трампа ОНЛАЙН"

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пил@дос
Гость
пил@дос

Оно нам надо — эти Дональды — да Обамы)) За Шымкент—Плаза посмотрите во что КоШкарку привратили — со стоянки видно — делайте пожалуйста городские новости — международные делают спец каналы))

Голос ЗА
3
-3
Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 1 секунда назад
пил@дос
Гость
пил@дос

КРЫСЫ как тусовались на реке — так и тусуются,, 14 миллионов в трубу пустили))

Голос ЗА
2
0
Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 56 минут назад
Чел
Гость
Чел

Оо прямо самая главная новость на сегодняшний день именно для Шымкентцев!!! Нам это так надо!!!

Голос ЗА
0
-2
Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 11 минут назад
Камиль
Гость
Камиль

Действительно, новость, так новость! С каких пор стали транслировать инаугурации американских президентов? Не припомню, чтобы раньше вступление в должности предыдущих первых глав США, шли в прямом эфире! Вам то ТК Отырар это для чего нужно? Ну вступил на пост и вступил, не холодно, ни жарко!

Голос ЗА
1
-1
Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 31 минут назад
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