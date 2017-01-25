Три депутата маслихата ЮКО сложили свои полномочия

Трое народных избранников ЮКО прекратили депутатскую работу. В Шымкенте, во время внеочередной десятой сессией маслихата ЮКО, народные избранники юга поддержали решение некоторых депутатов о досрочном прекращении своих полномочий.

Прекращение депутатских полномочий связано с переходом на государственную службу. Согласно поданным заявлениям, прекращены полномочия Б. Жамалова, М. Егизбаева и М. Оразалиева.

Мукан Кенесбекович Егизбаев

Был назначен руководителем Областного управления здравоохранения. Представляя нового руководителя управления, аким области Жансеит Туймебаев пожелал успехов в предстоящей работе доктору медицинских наук Мукану Егизбаеву и дал ряд конкретных поручений по развитию сферы здравоохранения. «Самое главное — это своевременное и качественное оказание медицинской помощи и услуг населению. А также усилить и улучшить работы по снижению материнской и младенческой смертности. Кроме того, необходимо выполнить качественно и в срок государственную программу развития здравоохранения в регионе «Денсаулык» на 2016-2019 годы», — сказал аким.

Мадияр Мухтарович Оразалиев

Назначен заместителем акима Сайрамского района. Мадияр Мухтарович Оразалиев руководил Сайрамским районным газовым участком ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

Бауыржан Салдарович Жамалов

Был назначен заместителем акима ЮКО. Бауржан Жамалов будет курировать вопросы предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма, а также сельского хозяйства. Аким области поручил новоиспеченному заместителю провести глубокий анализ актуальных проблем в сфере сельского хозяйства и обеспечить их решение. Кроме того, с учетом потенциала области оказать поддержку в развитии предпринимательства и туризма, привлекать инвестиции, организовать своевременное и надлежащее исполнение Карты индустриализации.

Кроме того, на сессии было поддержано предложение о присвоении 25 гражданам звания «Почетный гражданин Южно-Казахстанской области». В ходе заседания внеочередной сессии, ряд граждан лучших в своей сфере были награждены юбилейными медалями «ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл», почетными грамотами Южно-Казахстанской области, грамотами областного маслихата Южно-Казахстанской области.