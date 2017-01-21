Троих полицейских Шымкента осудили за фальсификацию административных протоколов, предает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Каратауского района Шымкента.

Прокуратурой Каратауского района Шымкента проведена проверка деятельности местной полицейской службы района на предмет соблюдения требований административного законодательства. Во время рейда выявлены факты фальсификации доказательств при составлении должностными лицами МПС протоколов по делам об административных правонарушениях.

«Собранные материалы по противоправным действиям сотрудников МПС зарегистрированы в ЕРДР прокуратуры района по статье 416, части 2 УК РК — «Фальсификация доказательств и оперативно-розыскных материалов» и по результатам досудебного расследования уголовные дела направлены в районный суд», — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговором Каратауского районного суда Шымкента три сотрудника МПС района признаны виновными в фальсификации доказательств и оперативно-розыскных материалов и приговорены каждый к трем годам ограничения свободы.