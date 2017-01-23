Туркестан укрепит целостность Тюркского мира

Сегодня в Южно-Казахстанской области состоялась церемония трехстороннего подписания плана мероприятий, проводимых в рамках проекта «Туркестан – культурная столица Тюркского мира».

На мероприятии приняли участие глава региона Жансеит Туймебаев, главный секретарь организации ТЮРКСОЙ Дуйсен Касеинов и исполняющий обязанности директора Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК Алмаз Нуразхан.

1 декабря прошлого года в городе Шеки Республики Азербайджан, которая являлась культурной столицей тюркского мира, прошло 34-е заседание Постоянного Совета ТЮРКСОЙ.

На данном мероприятии приняли участие министры культуры стран, являющиеся членами ТЮРКСОЙ, деятели культуры, представители Тюркского совета, Ассамблеи тюркоязычных стран, Международная Тюркская Академия, а также представители международных организаций Фонда тюркской культуры и наследия и другие организации.

На данном собрании принято решение об утверждении города Туркестан культурной столицей Тюркского мира на 2017 год.

“Для нашей страны большая честь, что город Туркестан удостоен такого звания. Это большая возможность заявить всему миру о нашей культуре, литературе, национальном искусстве”, – сказал Жансеит Кансеитович, выражая благодарность организации ТЮРКСОЙ.

Призвав всех южноказахстанцев принять участие в масштабном мероприятии, глава региона рассказал о ходе международных мероприятий, которые будут организованы в рамках проекта «Туркестан – культурная столица Тюркского мира».

В марте текущего года, в городе Туркестан состоится торжественное вручение СМИ награды ТЮРКСОЙ, также празднование Наурыза. Наряду с этим, будут организованы различные мероприятия с целью мирового признания и пропаганды дружбы тюркоязычных народов, передачи тюркской культуры и искусства из поколения в поколение.

В частности, будут проводиться фестивали анимационных фильмов, традиционного искусства, сатиры, танцев, цирка, оперы, театра тюркоязычных народов. А так же будут организованы выставки книг, встречи с писателями, поэтами, художниками тюркского мира, фестиваль мастеров прикладного искусства, конгресс редакторов литературных журналов, форум женщин тюркских государств, айтыс акынов и многое другое.

Туркестан, который признан столицей Тюркского мира и городом великого народа, поддерживающего идею «Мәңгілік ел», будет признан всем миром и станет туристическим и духовным центром.

После подписания трехстороннего меморандума, руководители провели брифинг, где ответили на вопросы журналистов.

Пресс-служба акима ЮКО.