TV на вырост

Почти 23 года назад, весной 1994 года, в Каннах представители Детского фонда ООН объявили об учреждении новой всемирной даты – Дня детского телевидения. Удивительно, но в это же время детская TV-редакция появилась и в Шымкенте. Первые пару лет это было телевидение для детей, а вскоре идейные журналисты «созрели» для подготовки кадров, и на ТК «Отырар TV» заработала первая детская редакция.

Первый существенный успех детской редакции «Отырара» связан с именем Амины Шукпаровой. И даже по прошествии стольких лет многие зрители тепло вспоминают шуструю непоседливую девочку в эфире. Амина принесла каналу и первое признание.

«Был объявлен республиканский конкурс и наша детская редакция приняла в нем участие, – вспоминает Валентина Куликова, бессменный руководитель телеканала. – Итоги конкурса держались в страшной тайне и потом нас вызвали на награждение. Мы поехали с Аминой. И вдруг объявляют, что наш телеканал занял первое место! Это было какое-то чудо! Мы с Аминой визжали как дети! И нам подарили огромный телевизор, который невозможно было поднять… А рядом с нами сидели монстры – республиканские каналы! Надо было видеть их лица!..»

Чуть позже, в конце девяностых, на телевидение пришла работать Марина Низовкина. Рыжеволосой, целеустремленной девочке было всего пятнадцать.

«На пороге меня встретила Ольга Каплина (сегодня медиатренер в «Internews Network Казахстан» – авт.), – вспоминает Марина. – Она задала простой вопрос: «Для тебя это серьезно?» И, увидев мой сосредоточенный кивок, небрежно махнула рукой, мол, идем за мной. Я зашла в здание… и осталась в нем навсегда…»

Сегодня Марина – собкор КТК по Южно-Казахстанской области. Но больше десятка лет было отдано именно ТК «Отырар TV». Юные журналисты сами писали тексты, сами ездили на съемки, договаривались, записывали интервью и стендапы (когда журналист в кадре с микрофоном). Редактор только отшлифовывал тексты. Десятилетние мальчишки и девчонки были обычными сотрудниками редакции, монтировали свои программы-сюжеты вместе с видеоинженерами. Задача взрослых была одна – направлять.

Я хорошо помню, как одиннадцатилетняя Алиса Дуваева писала выходы на новостную программу «Кулюкушки» для себя и своего соведущего Пашки, мальчика совершенно не пишущего. В то время эта девочка мне казалась прямо вундеркиндом: нечасто встретишь пятиклассницу, умеющую связать два слова, да еще и на бумаге.

«Конечно, на телевидение не приходили случайные люди, – говорит Марина. – Эти дети шли в основном осознанно. Да, понятно, что покрасоваться в эфире было большой мечтой. Но это дети-пахари. Многим талантливым было запрещено заниматься журналистикой – родителей не устраивал ненормированный рабочий день, пропуски в школе, усталость… Она была несмотря на юный возраст…»

Дети облагораживают телевидение, уверена Марина. Да, они остаются детьми, с той лишь поправкой, что они острее, чем взрослые, чувствуют фальшь и даже неосознанно требуют от голубого экрана интересного, познавательного и доброго.

Алиса Дуваева работает на телеканале TVK и своими проектами заинтересовала даже центральное российское телевидение.

«Утренняя звезда» Алисы Дуваевой

У нас дома была какая-то особая традиция смотреть программу «Утренняя звезда». Это была телеверсия большого концерта, в котором выступали талантливые мальчишки и девчонки. И я всегда мечтала побывать на месте ведущей Машеньки и тоже объявлять в микрофон юных артистов, и чтобы это обязательно снимали на камеры и показывали по телевизору. Это было маленьким детским и, казалось бы, неисполнимым желанием. Да что говорить?! Каждый второй ребенок хоть раз мечтал засветиться в телевизоре. Но предположить, что самое сокровенное сбудется, я никак не могла. В программу «Час без родителей» попала случайно – пришла участвовать в детском конкурсе библиотеки А. Гайдара и получила счастливый билет (а точнее, визитку с номером) от Марины Низовкиной. …В небольшом кабинете собрались дети самых разных возрастов и с самыми разными интересами. Я и сама не поняла, как моя жизнь превратилась в калейдоскоп событий, съемок, новых знакомств, написания текстов и «летучек». Хотела забежать ненадолго – забраться, наконец, в желанный телевизор, а затянуло так, что до сих пор выбраться не могу, да и не хочу. Детский интерес помог найти любимое занятие на всю жизнь. Я благодарна нашим «телемамам» и «телепапам», которые в нас вложили несчитанное количество сил и нервов. Особенно нервов! И телеканалу «Отырар TV», который открыл мне дверь в волшебный мир телекухни. Хочу сказать, что выросшие ЧеБуРашки, ЧеБуРеки, ЧБРовцы, ЧеБуРнаторы до сих пор с теплотой вспоминают записи детских программ «Час без родителей» и своих руководителей, ведь мы были не просто командой, мы были настоящей семьей!

Виталий Мантров, корреспондент телеканала КТК, вспоминает свои первые шаги на телевидении с потрясающей иронией. Но утверждает: это не забывается.

Творческая личность с безграничным талантом…

Это было осенью 2002 года. Я, 12-летний ребенок, твердо решил стать журналистом. Это желание у меня появилось, как только впервые в жизни увидел программу «Час без родителей» – самую популярную тогда на местном ТВ. Состряпал резюме о том, какой я активист и творческая личность с безграничным талантом, и отнес от руки написанную презентацию себя в студию «Отырара». Следующим вечером, вернувшись после уроков домой, узнал, что звонили с телевидения и попросили прийти завтра до обеда. На следующий день я прогулял уроки, приехал на студию и терпеливо кого-то ждал на крыльце здания бывшего детского сада, которое тогда арендовал «Отырар». Через полчаса вышла девушка с вьющимися рыжеватыми волосами и спросила, я ли тот Виталий Мантров, который хочет стать журналистом (она узнала меня сразу – к резюме я приклеил фотографию). Девушка меня совсем не испугала, показалась мне простой, доброй, какой-то родной – не такой, как я себе представлял звездных телевизионщиков. Девушка спросила, есть ли у меня темы для сюжетов. Я что-то там перечислял, но она остановилась на таэквондо, которым я в ту пору занимался. «Договорись о съемке, послезавтра в 10 утра сюда придешь и поедешь с оператором. Придумай стендап и вопросы», – сказала девушка и, ехидно улыбнувшись, ушла. Кто та девушка, постоянно вздергивавшая кончик носа указательным пальцем, я узнал на следующий день от своего одноклассника, который уже какое-то время работал на телеканале «Отырар». «С тобой разговаривала Марина Низовкина, – сообщил он тоном члена журналистского коллектива. – Она главный редактор программы «Час без родителей», придирчивая, вредная, ты будешь ей подчиняться. Вряд ли она тебя примет». Она таки приняла меня. И началась сумасшедшая работа на телевидении.

Катерина Попкова: «Мечтала быть доктором, учителем, швеей… О журналистике и не помышляла…»

В детстве я мечтала быть доктором, учителем, швеей. Я любила рассаживать своих кукол, учить их, потом лечить, затем мастерить для них одежду. На телевизор тогда особо времени не оставалось, хотя была ребенком. Однажды, подруга предложила мне сходить на кастинг для детской передачи «Час без родителей», которая до сих пор выходит на телеканале «Отырар». А почему бы и нет?! – вдруг появилась мысль в моей голове. А еще я вспомнила мою соседку, которая уже давно работала на ТВ, и была очень красивой, интеллигентной и тогда мега популярной. Наверное, хотелось того же или даже больше. И мало кто знает, что на ТВ я попала только со второй попытки. Порог телеканала переступила в 12 лет и всё! Затянуло! Мне уже не хотелось играть со своими сверстниками в прятки, догонялки, «казаки – разбойники». У меня были совсем другие интересы. Я начала прогуливать школу, чтобы сделать сюжет, а потом ещё один материал, и ещё… Сотрудники детской редакции не просто красовались по телевизору, у нас всё было серьезно. Мой первый редактор Марина Низовкина, очень её уважаю, отправляла нас на съемки, как взрослых журналистов. Мы писали тексты, потом переписывать их снова и снова. Иногда я рыдала и хотела всё бросить, и больше никогда не возвращаться. Я думала: зачем мне это надо? У меня же нет детства! Но на следующий день опять приходила, и этому просто не было объяснения. Но сейчас я понимаю, что это зависимость, и она на всю жизнь. И пусть я уже не маленькая девочка с косичками, но я по-прежнему ЛЮБЛЮ то, что делаю. ЛЮБЛЮ свою профессию!

Кто остается на TV после недетской школы на детском телевидении? Только те, кто смог понять и принять журналистские принципы. А этому на журфаках не учат, это только в рабочем порядке…

Елена БОЯРШИНОВА