В Алматы задерживается рейс на Шымкент

В Международном аэропорту Алматы задержаны пять рейсов. Среди них рейс авиакомпании SCAT DV706 «Алматы — Шымкент».

«По состоянию на 04/01/17 08:00 ч в Международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:

1 KC863 Алматы-Актобе Позднее прибытие самолета авиакомпании Эйр Астана

2 SU1941 Алматы-Москва Позднее прибытие самолета авиакомпании Аэрофлот

3 KC631 Алматы-Астана-Бангкок Позднее прибытие самолета авиакомпании Эйр Астана

4. DV706 Алматы-Шымкент Позднее прибытие самолета авиакомпании SCAT

5. OZ578 Алматы-Сеул Позднее прибытие самолета авиакомпании Азиана эйрлайнз

В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 375м, горизонтальная 50 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет», — сообщается на сайте международного аэропорта Алматы.

За более подробной информацией можно обращаться в справочную службу аэропорта по телефону +7 727 2703333.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий закрыты так же автодороги во многих областях Казахстана. Виной всему метель, ветер и нулевая видимость.