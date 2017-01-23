В центрах обслуживания населения Шымкента дежурят врачи. Меру эту пришлось принять после двух смертей в казахстанских ЦОНах, стоявших в очереди на получение временной регистрации.

В ЦОНе Шымкента по Аль-Фарабийскому району дежурит медсестра поликлиники № 8. По ее словам ежедневно за помощью обращаются около сотни человек. Иногда приходится вызывать машину скорой помощи.

“Да, люди обращаются, кто с давлением, кто с жалобами на сердце. Пока все без особых эксцессов. Даю лекарство, по мере возможности, оказываю помощь. В крайнем случае, вызываю скорую помощь”, – поясняет медсестра.

Напомним, 7 января вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», которым внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Внутренние мигранты обязаны зарегистрироваться по месту жительства и по месту временного пребывания в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Как заявил сегодня в ходе брифинга начальник Департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Саинов, полиция Казахстана начнет штрафовать граждан за отсутствие временной регистрации с середины марта.

“На сегодня у нас в реализацию закона вышло распоряжение премьер-министра, где прописаны все нормативно-правовые акты, которые необходимо привести в соответствие с законом, и установлен срок – это февраль текущего года. У нас это правила регистрации внутренних мигрантов, которые утверждаются постановлением правительства. Срок у нас стоит до конца февраля текущего года, мы должны внести в правительство. После утверждения в правительстве это будет опубликовано в СМИ и через десять дней после его опубликования оно вступит в законную силу. Так что на сегодня у нас норма административного законодательства не применяется, пока не будет утвержден подзаконный акт. Так что до середины марта привлекаться к адмответственности за проживание без регистрации никто не будет”, – добавил Серик Саинов.

У граждан есть еще 1,5 месяца, чтобы узаконить свое положение в ЦОНах или через портал “Электронного правительства”.

Саида Турсуметова.