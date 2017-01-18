В немецкой клинике Виолу Балан заново учат дышать

В немецкой клинике Виоле Балан тренируют дыхательные пути — малышка заново учится дышать. Информация о состоянии шымкентской девочки Виолы появилась у волонтеров. Малышка проходит трудный путь реабилитации после серии сложнейших операций на сердце.

«Состояние стабильное, главное что ухудшения нет, — пишет волонтер Виолы Татьяна. — Конечно, ей очень не просто из-за того, что не может говорить из-за трахеостомы, но скоро должны сделать специальный аппарат, который поможет ей разговаривать. Клиника берет в аренду специальный аппарат, который тренирует дыхательные пути, чтобы в будущем можно было убрать трубку и дышать самостоятельно».

Близкие Виолы передают огромную благодарность фонду «Большие сердца для маленьких», которые перечислили Виоле помощь в размере 2000 евро. Семья Виолы уже знает об увеличении расходов на послеоперационный период, но не имеет точных данных. Мама девочки Яна ждет отчета из финансового отдела берлинской клиники сердца.



Напомним, на операцию в Германии шымкентской малышке Виоле собирали всем миром. В предварительном счете от немецкой клиники была указана сумма в 50 тысяч евро, после обследований она выросла больше чем в два раза. И была собрана неравнодушными людьми не только из Казахстана — деньги на счета для помощи Виоле поступали из разных уголков планеты.

23 ноября 2016 года девочке сделали первую операцию. Затем последовала вторая. После операции несколько недель девочка провела на аппаратах искусственной вентиляции легких и искусственного кровообращения. 12 января 2017 года появилась информация, что девочка пришла в сознание.

Всю историю Виолы Балан — девочки из Шымкента, которая борется за жизнь, можно прочитать на нашем информационном портале Otyrar.KZ.

Немецкие врачи увеличили счет на операцию шымкентской девочки Виолы Балан