В новогодние праздники шымкентцы не мерзли, утверждают в теплоснабжающей организации города

В предновогодние и новогодние дни диспетчерская служба «Куатжылуорталык» в Шымкенте обошлась без непредвиденных проблем.

Старший диспетчер Кенес Бастыков уверяет, в день было всего около десяти звонков. Аварийные бригады устраняли неполадки в подвальных помещениях многоэтажек Шымкента незамедлительно.

Кенес Бастыков: «В целом праздники прошли без эксцессов. Вопрос погашения долгов перед газовиками уже решен, яркое тому доказательство — температура на выходе. В эти дни она составляет 70-80 градусов. Температурный режим вошел в норму…»

Жители одной из многоэтажек города в прошлые отопительные сезоны вынуждены были обогреваться дополнительными электронагревателями. Ощутимые коммунальные счета в непростые времена заставили потребителей обновить старые радиаторы и лежаки в подвальных помещениях. Благодаря этому, в квартирах наконец стало тепло. Сегодня жители желают тепловикам одного — бесперебойной работы с их стороны.

Диспетчерская служба «Куатжылуорталық» просит жителей быть бдительными. Если в подвальном помещении или внутриквартальных теплосистемах горожане заметили неполадки,

необходимо звонить по тел.: 44-81-89 , 44-82-37

Шынар Оразова.