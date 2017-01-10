В Ордабасинском районе ЮКО 130 граждан с ограниченными возможностями получили коляски. Об этом пресс-службе акимата ЮКО сообщила руководитель районного отдела занятости и социальных программ Гульжан Досова.

На приобретение 56 инвалидных колясок средства были выделены из областного бюджета, для 74-х — из районного бюджета.

Руководитель районного отдела, посетив дом жительницы поселка «Темирлан» Анар Иманкуловой, инвалида I-ой группы, вручила женщине инвалидную коляску.

На сегодняшний день, в отделении социальной помощи районного центра зарегистрировано 97 одиноких престарелых, которым оказывают помощь 23 социальных работника. Так же в районе зарегистрировано 95 детей с ограниченными возможностями, а 12 человек в возрасте от 18 лет и старше состоят на учете с психоневрологическими заболеваниями. Их обслуживают 20 социальных работников, которые посещают их на дому и оказывают услуги.

Вместе с тем, 24 детей направлены в Туркестанский региональный центр реабилитации для детей-инвалидов. Для обучения на дому на 2016-2017 учебный год 131 детям с ограниченными возможностями выделено пособие в размере 2800000 тенге, которые выплачены в полном объеме.