В Ордабасинском районе ЮКО 130 граждан с ограниченными возможностями получили коляски

От
Елена Бояршинова
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В Ордабасинском районе ЮКО 130 граждан с ограниченными возможностями получили коляски. Об этом пресс-службе акимата ЮКО сообщила руководитель районного отдела занятости и социальных программ Гульжан Досова.

На приобретение 56 инвалидных колясок средства были выделены из областного бюджета, для 74-х — из районного бюджета.

Руководитель районного отдела, посетив дом жительницы поселка «Темирлан» Анар Иманкуловой, инвалида I-ой группы, вручила женщине инвалидную коляску.

На сегодняшний день, в отделении социальной помощи районного центра зарегистрировано 97 одиноких престарелых, которым оказывают помощь 23 социальных работника. Так же в районе зарегистрировано 95 детей с ограниченными возможностями, а 12 человек в возрасте от 18 лет и старше состоят на учете с психоневрологическими заболеваниями. Их обслуживают 20 социальных работников, которые посещают их на дому и оказывают услуги.

Вместе с тем, 24 детей направлены в Туркестанский региональный центр реабилитации для детей-инвалидов. Для обучения на дому на 2016-2017 учебный год 131 детям с ограниченными возможностями выделено пособие в размере 2800000 тенге, которые выплачены в полном объеме.

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1 Комментарий Включено "В Ордабасинском районе ЮКО 130 граждан с ограниченными возможностями получили коляски"

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Татьяна Бутусова
Гость
Татьяна Бутусова

Рядом с нашим домом находиться школа для детей с ограниченными возможностями. Перед школой вся дорога разломана, а ведь они на колясках ездят и ходить им тяжело. Почему директора школ не подают заявки, чтобы им дорогу сделали? Ведь перед каждой школой почти разрушена дорога.

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7 часов 37 минут назад
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