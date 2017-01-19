В отдаленные населенные пункты Абайского района проведут новый автобусный маршрут. Об этом в ходе отчетной встречи акима Абайского района перед населением сообщил глава областного центра Габидулла Абдрахимов.

Вместе с тем, в ходе отчетной встречи были обсуждены вопросы новых дорог, освещения, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и другие задачи.

Выделенные из бюджета 6 млн пошли на обеспечение питьевой водой микрорайона «Акжар», завершились работы по обеспечению питьевой водой жителей микрорайонов «Самал 3», «Кызылжар» и «Ынтымак». Открылся Центр обслуживания населения, который обслуживает 118 тысяч жителей района. Завершены строительные работы по подведению водопроводных труб более чем к четырем тысячам абонентов в микрорайоне «Самал-3». В микрорайонах «Кызылжар» и «Ынтымак» обеспечено водой 3698 домов, на что было выделено 366 млн.

«Я бы хотел отметить, что работа могла быть еще эффективнее, если бы свою активность продемонстрировали и сами жители. Вы должны следить за чистотой своих домов и состоянием дворовых площадок, которые вам построили. Если каждый из нас будет более ответственен, то наш город станет на много лучше», — завершил отчетную встречу с жителями Габидулла Абдрахимов.