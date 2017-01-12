В Сайрамском районе для 1000 семей стало доступно голубое топливо

Жителям поселка Карабулак Сайрамского района Южно-Казахстанской области стало доступно голубое топливо. Для 7 438 абонентов или более 43 тысяч жителей Карабулака подготовлены необходимые технические условия, сейчас завершается подготовка документов. На сегодня, около тысячи семей обеспечены голубым топливом.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и первый заместитель директора Южно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Аскар Маукенов, а также представители СМИ приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном завершению строительства подводящего газопровода к населенному пункту Карабулак.

Разделив радость сельчан, глава региона отметил, что все это стало возможно благодаря достижениям за годы Независимости.

«За четверть века Независимости, на благо народа было сделано очень многое. В поселках построены школы, детские сады и медицинские учреждения. Отремонтированы дороги. Многие населенные пункты региона обеспечены чистой питьевой водой и природным газом. И в доказательстве этому, сегодня, вместе с вами в торжественной обстановке, запускаем газопровод, который обеспечит более 43 тысяч человек газом», — сказал аким ЮКО.

Стоит отметить, что работы по газификации в данном населенном пункте были начаты еще в 2013 году. Согласно проектно-сметной документации, за это время здесь было проложено 315,5 км газовых сетей. Установлено 3719 ШРП (шкафных газорегуляторных пунктов). Общая стоимость работ по газификации населенного пункта составила более 2 млрд тенге, которые были выделены из областного бюджета.

В целом, в 42 населенных пунктах Сайрамского района проживают более 203 тыс. человек. На сегодняшний день, с учетом Карабулака в Сайрамском районе газифицировано 19 населенных пунктов или 78 %.

Газификацию оставшихся 23 населенных пунктов планируется завершить к 2020 году после завершения строительства АГРС № 20 «Жанакогам», которая будет получать газ из магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».