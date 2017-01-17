В Шымкенте будут построены пять парков по программе «Шатқал»

В Шымкенте будут построены 5 парков по программе «Шатқал». С участием акима области Жансеита Туймебаева в рамках программы состоялась официальная церемония закладки капсулы нового места отдыха.

Парк, где в будущем смогут отдохнуть жители города, назвали «Шымсая». С целью озеленения 25 га ущелья в зоне отдыха, расположенного вблизи жилого массива Тассай, сегодня посажена тысяча деревьев.

В работах по озеленению совместно с главой региона приняли участие и жители данного населенного пункта, студенты высших учебных заведений, преподаватели и представители СМИ, которые внесли свой вклад в благоустройство города, посадив такие деревья как: туя, дуб, каштан, катальпа и береза.

Глава региона отметил, что данные места созданы для отдыха жителей региона на свежем воздухе. Также аким области подчеркнул,что необходимо всем приложить усилия для его чистоты и дальнейшего развития.

«В ближайшее время, в зоне отдыха будут посажены 6 тыс. деревьев, также построят детские площадки, велодорожки, театральную сцену, площадки для игр в шашки и шахматы, спортивные площадки и отделение полиции, которые будут сданы на благо народа. Кроме этого, в текущем году мы благоустроим еще 4 таких земель и превратим их в парки. Вместе с этим, планируем сформировать зеленый пояс вокруг города в рамках программы «Шатқал» на территории более 16 тыс. гектаров земли, — отметил Ж. Туймебаев.

Главная цель этой программы, которая является одним из лучших проектов — это превращение заброшенных оврагов и участков в парки. Построенные данным методом парки, цивилизация развитых стран, высоко оценив сохраненный природный ландшафт, превратили их в один из любимых зон отдыха. Такие овраги, в основном встречаются за городом. В этой связи, в рамках данной программы уже начались работы по благоустройству и превращению отстающих внешних районов в парки.

В свою очередь, парки будут очень удобны для жителей Шымкента, где температура воздуха поднимается до 40 градусов. Кроме того, в парке можно не только гулять, но и организовывать культурные вечера. Также здесь откроется амфитеатр под открытым небом.

В соответствии с Генеральным планом города Шымкент, к городу присоединились населенные пункты, тем самым увеличилось количество населения. Таким образом, для улучшения экологической ситуации в городе и внутреннего туризма, а также превращения заброшенных оврагов и участков в парки была разработана программа «Шатқал».

По инициативе акима области в ближайшее время планируется 600 га ущелий превратить в места отдыха. В этом году, в рамках первого этапа, работы по озеленению одного из пяти ущелий, (составляет 97 гектаров земли) один из них проведен за счет бюджетных средств, а остальные будут реализованы за счет спонсоров.

Вместе с тем, аналогичные работы по благоустройству будут проведены в городских микрорайонах «Самал-3», «Нурсат», «Достык» (правая часть и левая части).

Источник: пресс-служба акима ЮКО