В Шымкенте обновили памятник Бауыржану Момышулы, расположенный на пересечении проспектов Тауке хана, Республики и одноименного проспекта имени Момышулы, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Шынар Оразова.

Основание памятника Бауыржану Момышулы обновлено. Все изношенные гранитные плиты были заменены. Также были заменены на мраморные старые плиты на фонтане за памятником. Рабочие подрядной организации ТОО «Мраморгранит тас» наводят лоск.

Сам памятник обработали специальным раствором, теперь он как новенький. За три недели подрядчики успели выполнить заказ городского отдела жилищно-коммунального хозяйства. Уже в ближайшие дни объект будет сдан.

За качество работ подрядчик в ответе. Если в гарантийный срок, а это три года, будут выявлены дефекты, то они будут обязаны их исправить за свой счет. Горожане в свою очередь рады, что город хорошеет с каждым годом.