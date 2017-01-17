В Шымкенте полицейские разыскивают церковных воров. Следов взлома на главном храме Шымкентской епархии — Свято-Никольском кафедральном соборе по улице Туркестанской полицейские не обнаружили. О краже сообщила одна из женщин, помогающих в церкви.

«17 января 2017 года на пульт «102» дежурной части Енбекшинского ОП УВД Шымкент а поступило сообщение от 62-летней служительницы о том, что неизвестные совершили кражу из церкви», — говорится в официальном сообщении ДВД ЮКО.

По прибытию на место происшествия полицейские установили, что ночью из церкви неизвестные лица похитили ящик с пожертвованиями и золотые изделия. Сумма ущерба устанавливается.

Похоже, что воры воспользовались традицией приносить к любимым иконам драгоценности в качестве добросердечной жертвы и унесли их из храма. Драгоценные вещи, как правило, висят на ниточках возле икон, так что забрать их не составляет особого труда. Удержать от легкой добычи может разве что совесть, но, судя по всему, совестью там и не пахнет.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского РОВД по ст. 188 УК РК «Кража». Начато досудебное расследование. Ведется розыск вероятных подозреваемых лиц.

Руководство епархии от официальных комментариев по поводу кражи отказалось. Но от неофициальных источников стало известно, что это не первый случай воровства ящиков с пожертвованиями. Священнослужители стараются подобные факты не афишировать.

Удивительно, но не всегда кражи из церквей подлежат осуждению. Существует легенда о том, как некий купец был на грани разорения, и тогда ему явился святой Николай Чудотворец (это святой так же считается покровителем Шымкента), славящийся своей добротой и снисходительностью. Святой посоветовал бедолаге, не много, не мало… залезть тайком в храм и украсть богатый оклад со своей иконы. И даже указал, как лучше это провернуть: сделать подкоп. По преданию, купец последовал совету святого Николы и украл ризу с чтимого образа. А потом, когда снова «встал на ноги», заказал в ограбленный храм точно такой же оклад — рассчитался со святым честь по чести. В память об этом поистине удивительном событии та московская церковь именуется «Церковью Николы в Подкопаях».