В Шымкенте потрескались стены в квартирах новой многоэтажки

Радость новоселов, получившие новые квартиры в административно-деловом центре Шымкента всего год назад была не долгой. Стены некоторых квартир многоэтажного дома в буквальном смысле потрескались, а с верхних этажей, по словам местных жителей, постоянно течет вода. Дабы избежать скандалов, строительные компании все время пытаются устранить недочеты, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев.

«…Я спала в этой комнате …. Примерно в пять часов утра я проснулась от странного хлопка, как будто петарда возле кровати взорвалась. На меня даже штукатурка посыпалась. Я включила свет и обомлела: в стене образовались большие трещины!» — рассказывает жительница дома.

Два месяца инвалида второй группы мучает бессонница — с того самого момента, когда на стенах новой квартиры появились глубокие трещины. Примерно такой же рубец у новоселов сейчас и «на сердце», едва сдерживая слезы говорит Бахар Мамедова.

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«Я писала заявления в соответствующие инстанции! Но никто не обращал на это внимания. Лишь после того, как мы обратились на ТВ , пришли рабочие и начали наконец штукатурить треснувшую стену!» — рассказывает Бахар.

Проблемы в девятиэтажке в доме № 35 в микрорайоне «Нурсат» начались с первых дней заселения.

Когда мы только переехали, в первый же день побежала вода по стенам с верхних этажей. Я не раз бегала к строителям. Оказалось, что кран прорвало аж на 8 этаже и вода за несколько минут просочилась до первого этажа, представляете, из чего сделаны стены! В подвале всегда собирается вода, нам приходится постоянно откачивать её…»

По словам представителей строительной компании , в том, что стены треснули, они не виноваты. Квартиры, мол, долго пустовали — людей не заселяли. Значительный перепад температур сделал свое дело- стены из газоблоков не выдержали и треснули.

«Этот материал, как известно, не любит резкого перепада температуры. Примерно год этот дом был не заселен, за это время погода была разная, поэтому и стены стали расходиться. Но это не страшно, сейчас все заштукатурим, ну, а потом жильцам необходимо не допускать температурных перепадов в помещении…» — уверен представитель строительной компании

Местные жители в свою очередь заявляют, что это всего лишь россказни строителей. Новоселы — среди которых в основном инвалиды и матери-одиночки — требует создания специальной комиссии, которая должна дать заключение по качеству домостроения и если понадобится — привлечения ответственных лиц за ненадлежащее строительство.