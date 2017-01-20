В Шымкенте приняли специальную дорожную карту для полиции «Шымкент – безопасный город»

В Шымкенте принята дорожная карта по профилактике правонарушений «Шымкент – безопасный город». Проект, который включает в себя комплекс мероприятий от повышения правовой грамотности населения до борьбы с безработицей и улучшения систем обеспечения безопасности, будет реализован в течении всего 2017 года.

В целях осуществления координации и контроля деятельности в рамках данной карты, накануне в Шымкенте, под председательством акима города Шымкент Габидуллы Абдрахимова, был проведен первый координационный совет.

В ходе работы совета были обсуждены вопросы повышения эффективности профилактической работы шымкентских правоохранительных органов, а также привлечения к ним активных граждан нашего города.

В свою очередь члены совета, в числе которых прокуроры, полицейские, депутаты маслихата, а также акимы районов и руководители структурных отделов, отметили, что чаще всего правонарушения происходят близ увеселительных заведений, в результате конфликтов между злоупотребляющих алкоголем гостей заведений.

План мероприятий будет реализован в два этапа. Планируется что по итогам первого – количество правонарушений снизится на 15 %, а по окончанию второго этапа данный показатель уменьшится сразу на 30 %.