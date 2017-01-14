В Шымкенте прошел первый в новом году общегородской субботник

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Otyrar.KZ
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В Шымкенте прошел очередной общегородской субботник. В мероприятии, которое направлено на сохранение чистоты города и охрану окружающей среды, приняли участие более четырех с половиной тысяч жителей города.
На субботник было привлечено 32 единицы спецтехники, очищено 3756 м ливневых лотков и вывезено 85 м³ мусора. Также в микрорайоне «Нурсат» было посажено 1600 деревьев.
Акимат города призвал шымкентцев регулярно поддерживать чистоту и сохранять порядок в городе.

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