В Шымкенте прошел первый в новом году общегородской субботник

В Шымкенте прошел очередной общегородской субботник. В мероприятии, которое направлено на сохранение чистоты города и охрану окружающей среды, приняли участие более четырех с половиной тысяч жителей города.

На субботник было привлечено 32 единицы спецтехники, очищено 3756 м ливневых лотков и вывезено 85 м³ мусора. Также в микрорайоне «Нурсат» было посажено 1600 деревьев.

Акимат города призвал шымкентцев регулярно поддерживать чистоту и сохранять порядок в городе.

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