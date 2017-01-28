В Шымкенте родные разыскивают 13-летнего школьника

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В Шымкенте пропал школьник

В Шымкенте родные разыскивают 13-летнего школьника. Максим Фролов 27 января вышел из школы и домой так и не вернулся. В последний раз его видели на остановке в 18 микрорайоне.

Максим учится в школе №41. Его одноклассники рассказали, что он после школы вышел вместе с ними, но остался на автобусной остановке недалеко от школы.

Максим был одет в белую водолазку, синие школьные брюки, черный пуховик с капюшоном, спортивную обувь типа мокасинов синего цвета и серо-черную шапку. Мальчик был с черной сумкой через плечо.

Родные Максима Фролова очень просят всех, кто видел ребенка или имеет какую-то информацию о Максиме, сообщить по телефону: 8-777-556-08-28 или 102. Полиция занимается поисками Максима, его родители написали заявление.

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4 Комментариев Включено "В Шымкенте родные разыскивают 13-летнего школьника"

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Madina Tuleeva
Гость
Madina Tuleeva

Говорят нашли уже. Он у друга был

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2 часов 5 минут назад
Elena Boyarshinova
Гость
Elena Boyarshinova

Нет, не нашли.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 24 минут назад
Madina Tuleeva
Гость
Madina Tuleeva

Говорят нашли уже. Он у друга был

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 5 минут назад
Elena Boyarshinova
Гость
Elena Boyarshinova

Нет, не нашли.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 24 минут назад
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