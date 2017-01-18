В Шымкенте судят последнего фигуранта по делу Тохтара Тулешова

В специализированном межрайонном уголовном суде Южно-Казахстанской области начался процесс по обвинению последнего фигуранта по делу Тохтара Тулешова — шымкентца Руслана Иргибаева.

Ранее пресс-служба военного суда РК сообщала, что один из предполагаемых соучастников громкого дела будет судим отдельно.

«В отношении одного фигуранта дело было выделено в отдельное производство и в последующем приостановлено в связи с тяжелым заболеванием последнего», — сообщили в суде.

Единственным подсудимым, которому еще не вынесен вердикт, является житель Шымкента Руслан Серикбаевич Иргибаев.

Как отметили в пресс-службе военного суда РК, «это один из обычных исполнителей из числа тех, что были в преступной группе, и он не относится к числу главных фигурантов уголовного дела».

Дело проходит в закрытом режиме под грифом «Секретно».